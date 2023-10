Visita guidata alla scoperta della Street Art di Tor Marancia

La visita guidata ai murales di Tor Marancia, condotta da Emiliano Tagliavini, un esperto locale e guida ufficiale, è un'opportunità straordinaria per scoprire l'arte urbana e la cultura di questa affascinante zona di Roma. Di seguito, troverai una descrizione dettagliata dell'esperienza di visita guidata che ti attende il sabato 14 ottobre 2023 alle ore 10:30, con punto di incontro in Viale di Tor Marancia 63.

Dettagli della Visita Guidata:



Titolo: "Alla Scoperta dei Murales di Tor Marancia"

Data e Ora: Sabato 14 ottobre 2023, alle 10:30

Punto di Incontro: Viale di Tor Marancia 63

Durata: Circa 1 Ora e 30 Minuti

Guida: Emiliano Tagliavini, abitante della zona e guida ufficiale

Costo: 10 € a persona

Prenotazioni: emiliano.tagliavini94@hotmail.com



Descrizione:

La visita inizia alle 10:30 di fronte al Bar, punto di incontro in Viale di Tor Marancia 63. Emiliano Tagliavini, la guida ufficiale, è un esperto della zona e un appassionato dell'arte urbana presente nei murales di Tor Marancia. Egli condividerà con te la sua conoscenza approfondita della storia, dell'arte e della cultura di questo quartiere.

Il tour ti condurrà all'interno del lotto di Tor Marancia, una piccola perla nascosta di Roma, famosa per i suoi murales eccezionali. Scoprirai le storie e le influenze dietro a ciascun murale, realizzati da artisti locali e internazionali, e apprenderai come l'arte di strada abbia trasformato questa comunità in un museo all'aperto.

Durante la visita, avrai l'opportunità di ammirare l'arte moderna e contemporanea, esplorando temi sociali, politici e culturali rappresentati nei murales. Potrai anche porre domande a Emiliano e avere una comprensione più approfondita del contesto storico e artistico dietro a queste opere.

La visita guidata si concluderà intorno alle 12:00, ma Emiliano sarà a tua disposizione per ulteriori domande o consigli su cosa fare e vedere nella zona. Questa è un'opportunità unica per immergerti nella cultura urbana di Tor Marancia e per scoprire l'arte che la rende così speciale. Assicurati di indossare abbigliamento comodo e di portare con te una macchina fotografica per catturare le opere d'arte che incontrerai lungo il percorso.