Visita guidata agli Horti di Mecenate

Giovedì 25 gennaio, alle 17, Claudia Maresca condurrà la visita agli Horti di Mecenate, nelle sale di Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini nelle quali è esposto un gruppo di opere d’arte provenienti da una delle più lussuose residenze urbane romane del I sec. a.C. (max 25 partecipanti).

Nel Palazzo dei Conservatori è esposto un gruppo di straordinarie opere d’arte provenienti da una delle più lussuose residenze urbane della Roma del I secolo a.C.

La visita alle sale dedicate agli Horti di Mecenate offre l’occasione per conoscere in modo più approfondito le sculture in marmi pregiati che costituivano l’apparato decorativo della villa-giardino, specchio del gusto eclettico e raffinato del proprietario, noto collezionista d’arte e protettore di letterati e poeti. Ma non solo. Il percorso crea anche l’opportunità per narrare le vicende storiche di questo luogo di delizie e di otium situato sull’Esquilino, raccontandone origine e sviluppo, soffermandosi sull’edificio conosciuto con il nome di Auditorium, unica struttura conservatasi.

