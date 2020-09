Prossima fermata antica Roma! Visita animata per bambini a Cinecittà

Tornano nel mese di settembre gli appuntamenti di "Alla luce dell’estate", la rassegna estiva di Istituto Luce-Cinecittà dedicata al pubblico adulto, ai bambini e alle famiglie.

In programma attività didattiche all’aria aperta per i più piccoli, visite guidate in francese e in inglese ai set permanenti di Roma antica, Firenze del ‘400 e il Tempio di Gerusalemme; visite guidate dedicate al MIAC, il nuovo Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema.

Una rassegna estiva per conoscere la storia e i protagonisti del tempio del cinema, per vivere Cinecittà all’aria aperta e sognare alla luce dell’estate.

Domenica 13 settembre l'appuntamento è con "Prossima fermata antica Roma!", una visita animata in famiglia, in programma alle 11.

Un racconto suggestivo porterà i partecipanti a vivere un’esperienza unica e coinvolgente tra templi, archi, colonne per scoprire tutti i segreti del set dressing immersi nei colori delle architetture del passato nel monumentale set di Roma antica di Cinecittà. Una mappa-gioco sarà il supporto dove sperimentare con disegno e collage il set dressing e i partecipanti si trasformeranno in abili arredatori di set, in decoratori e scenografi.

Informazioni e costi

Visite animate e laboratori bambini e famiglie: 90 – 120 minuti.La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività scrivendo a visit@cinecittaluce.it

Cinecittà si Mostra: Adulti 15,00 euro; Bambini (da 5 a 12 anni) 7,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis.

I costi indicati includono l’ingresso alle esposizioni di Cinecittà si Mostra (Girando a Cinecittà; Backstage; Felliniana) e i servizi di visite guidate, tematizzate, animate e i laboratori.