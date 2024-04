Visita alla Casa Museo di Alberto Moravia

Una visita guidata nell'appartameto che fu la residenza di Alberto Moravia dal 1963 al 1990 anno della sua morte. L’intimità domestica, che il luogo conserva inalterata, offre al pubblico l’opportunità di avvicinarsi con uno sguardo privo di soggezione ad una delle figure più importanti del Novecento europeo; uno scrittore dalla personalità complessa, intellettuale engagé, sostenuto da una profonda passione civile a da una curiosità culturale che hanno trovato espressione in molteplici forme e linguaggi.

Nella casa, una collezione d'arte del secondo dopuerra, che traccia le amicizie e le relazione dello scrittore, una biblioteca di circa 12.000 volumi, maschere e altri oggetti che testimoniano dei viaggi di Alberto Moravia. In collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina

La visita è consentita a un massimo di 20 persone per volta ed è della durata di 90 minuti. Accesso con prenotazione su sito Open House Roma e rush line

(rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Accesso parziale a persone con disabilità motorie. Permesso di fare foto.

Crediti: Alessandro Milana. Foto dal sito www.openhouseroma.org