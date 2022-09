Visita al Museo Archeologico Nazionale di Palestrina

il costo del biglietto è di €5 , il costo della visita guidata €11 (inclusi auricolari), €6 per ragazzi sotto i 18 anni e gratuito per il secondo figlio che pagherà solo €1 per l'auricolare.

Palestrina, l'antica Praeneste, è un gioiello del Lazio: il Museo Archeologico di Palazzo Barberini è costruito sull'antichissimo Santuario della Fortuna Primigenia. Tutto il centro storico di Palestrina sorge sopra l'immenso Santuario, scoperto dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

La visita guiderà alla scoperta di questo luogo affascinante e del Museo dove si potrà ammirare lo splendido "mosaico nilotico": 30 m quadrati di minuscole tessere che si compongono a rappresentare il corso del fiume Nilo, un capolavoro ellenistico del II sec a. C., unico in Italia per dimensioni, qualità artistica e stato di conservazione.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Guida: Marina

Appuntamento alle ore 10.30 davanti al Museo archeologico nazionale di palazzo Barberini, piazza della Cortina, Palestrina.

Prenotazione: si richiede l'invio di un messaggio WhatsApp o SMS al numero 3498336718, oppure una e-mail all'indirizzo 10guidesofrome@gmail.com indicando il titolo del tour, il proprio nome, numero dei partecipanti e recapito telefonico.

Costo: il costo del biglietto è di €5 , il costo della visita guidata €11 (inclusi auricolari), €6 per ragazzi sotto i 18 anni e gratuito per il secondo figlio che pagherà solo €1 per l'auricolare.

Presenza di barriere architettoniche