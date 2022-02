Musica a Palazzo Merulana con il violinista Rocco Roggia

Febbraio è il mese dell’amore e a Palazzo Merulana si celebra con 'Merulove', una serie di iniziative culturali dedicate ai sentimenti, alle relazioni, a ciò che ci appassiona e travolge.

La storia dell’arte è costellata di esempi più o meno famosi: l’amore e, più in generale, tutte le sue declinazioni hanno da sempre ispirato pittori e scultori, fotografi, registi, architetti e designer. Si pensi a ‘Il bacio’ di Francesco Hayez e al più moderno ‘Baiser de l’Hotel De Ville’ di Robert Doisneau, immagini iconiche della passione d’amore; se si corre ancora più indietro nel tempo, torna alla memoria un capolavoro monumentale come Villa Adriana, il famoso Antinoeion, fatta erigere dall’imperatore Adriano per il suo giovane amato Antinoo.



All'interno delle iniziative della rassegna organizzata da CoopCulture, che andranno dal teatro alla musica, dalle visite a tema alle attività per i più piccoli, si inserisce il concerto di Rocco Roggia, giovane violinista che si sta affermando sulla scena nazionale grazie alla collaborazione con prestigiose orchestre come: Teatro San Carlo (Napoli), Fondazione Petruzzelli (Bari), I Solisti Aquilani (Spalla dei Secondi Violini), Spira Mirabilis, Young Talents Orchestra (Violino di Spalla), Orchestra Scarlatti di Napoli (Violino di Spalla), Orchestra Cherubini, Colibrì Ensemble, Orchestra Leonore (Pistoia) e Royal Concertgebow.



Il 17 febbraio alle ore 19.00, Rocco Roggia guiderà il pubblico in un viaggio musicale da Bach a Ysaÿe, da Kresiler a Schnittke, affrontando il repertorio più bello per violino solo. Scopriremo proprio il rapporto d' amore, a tratti simbiotico, che il musicista ha con il proprio strumento. Rapporto che mai come nel concerto 'in solo' emerge in tutta la sua forza e che, talvolta, rende il musicista nudo di fronte a se stesso.



Il programma eseguito sarà il seguente:

- J. S. Bach: 'Ciaccona in re min.' dalla seconda partita per violino solo

- F.Kresiler: 'Recitativo e Scherzo' (a Eugene Ysaye, il maestro e l’amico)

- E. Ysaye: 'Sonata per violino solo n. 5' (a M. Crickbom)

- A. Schnittke: 'A Paganini'



Costo del biglietto:

Intero 10.00 €

Ridotto per i possessori di Palazzo Merulana Pass 8.00 €

Prenotazione consigliata

Diritti di prenotazione 2.00 €



Prenotazione su www.palazzomerulana.it (sezione “Acquista biglietti”) o presso la biglietteria di Via Merulana 121 nei giorni e orari di apertura (dal mercoledì alla domenica, dalle 9 alle 20).



L’accesso alle sale espositive e agli eventi culturali è consentito esclusivamente ai soggetti con Super Green Pass (in formato digitale o cartaceo), di cui all’art. 8 del decreto-legge 24.12.2021 n.221, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, unitamente ad un documento di identità.