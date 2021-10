Violet Blend live al Dissesto (Tivoli)

La band fiorentina Violet Blend si esibirà sabato 23 ottobre 2021 sul palco del Dissesto, noto live club a Tivoli Terme in provincia di Roma. Dopo più di un anno di stop dei live, in cui i Violet Blend hanno inciso il loro secondo disco, in uscita nel 2022, la band riparte in tour in tutta Italia con prima tappa a Roma.



I Violet Blend, capitanati da Giada Celeste Chelli, sono una band alternative metal fiorentina in rapida ascesa, con all'attivo White Mask, un debut album che ha fatto molto parlare di loro, perché accompagnato da un'impressionante azione di guerrilla marketing che ha visto la città di Firenze invasa da migliaia di maschere bianche trafitte da una V viola.

La band ha vinto diversi premi, tra cui Band Rivelazione del 2019 dal F.I.P.I. – Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale, #insiemeperlamusica di Elio e le Storie Tese, Trio Medusa, Cesvi e Radio Deejay (intervista al TG1), Et Music Prize a Sanremo Rock 2019, Classic Rock Italia Contest 2017.?I Violet Blend hanno all’attivo due tour europei e più di duecento date, tra cui i concerti in apertura a Radiohead (I-Days Festival) e Garbage (Villa Ada Roma Incontra il Mondo), Chris Slade (AC/DC), Vinnie Moore (Alice Cooper), Bobo Rondelli, Rezophonic (Mario Riso) e molti altri.



Dissesto, dal 2003 un posto per tutti gli appassionati di musica, arte e cultura suburbana a Tivoli Terme (Roma). Dopo più di un anno di chiusura forzata, la nuova gestione del Dissesto riparte puntando sulla musica originale nostrana.?

In apertura al concerto si esibiranno due band capitoline: AETHERNA e LA STANZA DI IRIS.



Sabato 23 ottobre 2021, Dissesto, Strada del Barco 7, 00011 Tivoli Terme (Roma).

Ingresso €5 con tessera ARCI, apertura porte ore 20, inizio concerti ore 22.

Al Dissesto c’è la possibilità di cenare alla nuova pinseria attiva per tutta la serata, gradita la prenotazione al 3398939475.

è possibile rinnovare o richiedere la tessera Arci al link: https://portale.arci.it/preadesione/dissestocult/ al costo di €8.?La tessera ARCI dà la possibilità di accedere all’intera stagione di attività, eventi e manifestazioni presso tutti i circoli Arci di Roma e d’Italia e agli sconti riservati ai soci su www.arci.it/convenzioni/

Green Pass necessario all’entrata.





Tutte le info su www.violetblend.it e su https://www.facebook.com/violetblend/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...