Vinyl Village alla Città dell'Altra Economia

A grande richiesta, dopo 6 anni di onorata attività, vi presentiamo l'edizione Vinyl Village 24h! Due giorni interi per diggare, per divertirvi, per passare nel miglior modo il vostro tempo a suon di buona musica. 20 Espositori aprono i loro archivi e cataloghi su 100 metri lineari con migliaia di Vinili e CD. Torniamo alla Città dell'Altra Economia, sede di numerosissime edizioni! DJ di risonanza nazionale accompagneranno la giornata con djset e musica di qualità! Non perdetevi le sorprese di questa edizione!!!

Il bar super fornito per farvi dissetare e saziare è gestito dal Collettivo Gastronomico Testaccio.

Sabato 20 e Domenica 21 Novembre dalle 10.00 alle 20.00 (sia sabato che domenica).

Città Dell'Altra Economia - Largo Dino Frisullo (Testaccio)

Green pass richiesto. Biglietto: € 2,00