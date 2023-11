Vinyl Village al Monk

L’Associazione “Disco e Cultura”, in collaborazione con il Monk Roma, è lieta di presentare la 35esima edizione del Vinyl Village, un’opportunità che permette di esplorare la cultura del vinile e della musica, scoprire rarità e trascorrere una giornata immersi nella passione per la musica.

Cos'è Vinyl Village?

É un market del vinile itinerante, composto da una rosa di espositori che a turno offrono un'ampia scelta, di CD e dischi in vinile, alle persone che elettrizzate “spulciano” tra le casse di dischi. L'idea di market è quella di organizzare eventi, per avvicinare le persone al mondo del disco, fornendo non solo il market ma anche musica live e set di Dj e selecta provenienti da tutta Italia.

Diggare (un prestito dall’inglese e che in gergo significa “scavare” ovvero ricercare) in rilassatezza tutto l’anno tra techno, house, pop, rock, wave, funk, disco, rap, hip hop, jazz, classica... per tutti i gusti e tutte le tasche. Vinyl Village ha già partecipato a diverse manifestazioni: Di Strada Festival e Spring Beer Festival alla Città dell'Altra Economia a Testaccio, ThinkGreen Eco-festival al Monk, DAFT PUNK Tribute Night all'Ippodromo di Capannelle durante il Post Pay Festival Rock in Roma, Vinyl Market Place organizzato da Stadlin, in più altri market in giro per la città di Roma.

L'evento ospiterà 25 espositori provenienti da diverse parti d'Italia, che offriranno una vasta selezione di dischi rari, ricercati, CD, musicassette e oggettistica legata al mondo della musica. Durante l'evento, ci saranno DJ set, rigorosamente in vinile, con diverse proposte musicali che spazieranno attraverso vari stili musicali, tra cui Rock, Reggae, Jazz, Funk, Hip-Hop e Disco-House per l'evento serale. Nel corso della giornata ci sarà la possibilità di usufruire delle strutture del Monk ben attrezzate ad accogliere famiglie bambini ed animali domestici. L’accesso è adatto anche ai diversamente abili.

Inoltre ci saranno servizi di ristoro presso il bar, l'osteria del Monk e lo street-food. L'accesso all'evento richiederà un contributo "Up-to-you" (offerta libera) e la possibilità di tesserarsi all'Associazione Culturale in loco.

Foto da Facebook @VinylVillage