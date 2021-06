Vintage Market sotto le stelle, unica data estiva

Il Vintage Market indossa il suo abito estivo migliore e accoglie nei locali di Largo venue; un grande giardino, la main Room ed un nuovo piano superiore dove perdersi tra gli espositori e le loro nuove produzioni, vinili e selezione di second hand.

Un'evento in piena sicurezza per vivere insieme l’atmosfera del Vintage Market open air. L'unico appuntamento estivo con l'amato mercatino.



Programma

Market con 45 espositori di

Handmade

Vintage

Illustrazione

Home Decor

Vinili e Libri

Gioielli artigianali

Fotografie

Piante

Presenti il Garden Area Relax, il Cocktails Bar, il Beer Garden e il ristorante. Appuntamento in Largo venue, Via Biordo Michelotti 2(Largo Preneste). Ingresso up to you (offerta libera)



4 Luglio 2021

Dalle 17.00 alle 23.30

Largo Venue – Via Biordo Michelotti 2 (Largo Preneste)

METROPOLITANA LINEA C FERMATA MALATESTA

BUS 5, 14, 19, 81 e 412

Fermata del tram: Gattamelata

Pet Friendly

www.vintagemarketroma.it

