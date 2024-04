Vintage Market al San Paolo District

Sabato 20 e domenica 21 aprile il Vintage Market arriva con una Special Edition al San Paolo District.

Oltre 200 espositori, un’area per bambini con attività speciali, un'area food & beverage aperta dalle 10 alle 20 e molte altre novità. E' in allestimento una una super area arcade con decine di giochi legati per sempre ai ricordi della nostra infanzia. C'è solo una differenza rispetto al passato: non dovrai mettere 200 lire per giocare, tutti i giochi saranno gratuiti.

Appuntaento al San Paolo District in via Alessandro Severo, 48, sabato 20 e domenica 21 aprile, dalle 10 alle 20. Ingresso con sistema "up to you" ossia ad offerta libera.