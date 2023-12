Torna Giftland - La città del regalo, gli imperdibili mercatini di Natale vintage a Roma

A piazza Ragusa torna con nuove date Giftland - La città del regalo. Il secondo imperdibile appuntamento stagionale questa volta si articolerà in tre date: 8, 9 e 10 dicembre dalle 10 alle 20. Sarà il penultimo appuntamento prima del gran finale del 16 e 17 dicembre.

Giftland - La città del regalo a Roma

Ultimi cinque giorni di market in un’area di 6000 metri quadrati con nuovi espositori in ogni data e il più grande assortimento di regali mai visto: artigianato locale, artisti e illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi per bambini, cosmesi bio, decorazioni natalizie, ghirlande, neon, piante e fiori, panettoni artigianali e dolci natalizi. Al Vintage Market di piazza Ragusa sarà possibile trovare il regalo unico a cui non avevate ancora pensato.

Musica live e divertimento con Babbo Natale e aree gioco

Come ogni weekend, a impreziosire ogni momento al Vintage Market ci saranno i live di realtà emergenti a cura di Indiepanchine e la musica natalizia in versione indie. Un sottofondo musicale piacevole e rilassante che farà da contorno alla figura più importante, da sempre, in questo periodo: Babbo Natale. Sì, ci sarà anche lui e oltre a girare per il market con la sua folta barba lunga, sarà disponibile per foto/stories/tiktok in un vero e proprio set fotografico allestito per l’occasione per grandi e piccini.

Per i bambini poi, sarà il più bel Natale di sempre. Verrà infatti realizzata un'area giochi per i più grandi e per i più piccini, che potranno anche “vedere” con i loro occhi come nascono alcuni prodotti che vengono venduti al market. Alcuni artigiani si metteranno all’opera e lavoreranno come se fossero nel loro laboratorio: un vero e proprio presepe vivente da gustare in ogni data. Infine, per la gioia di tutti, all’appello non mancheranno i biscottini natalizi, cioccolate calde, panettoni artigianali, dolci natalizi, spezie. Ci sarà la casetta di Babbo Natale, il corner per scrivere la letterina e tanti laboratori tematici.

Informazioni utili

Ingresso gratuito con offerta libera, è possibile raggiungere il market presso l'ex deposito Atac di Roma in via Tuscolana 179 in metro: Ponte Lungo (Metro A); in treno (Stazione Tuscolana); in auto (Tangenziale - Uscita a Piazza Lodi).

