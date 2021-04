Vintage Market, artigianato italiano e vintage ricercato a Roma

V-Market | Fest

Il Vintage Market Roma torna con ben 4 appuntamenti in una delle location più affascinanti della città, l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa. Un grande spazio al coperto con più di 6000 mq in cui saranno coinvolti circa 100 makers e espositori di vintage (a weekend) ma anche stand di vinili, libri, una sezione intera dedicata al mondo dell’illustrazione, stilisti e complementi d’arredo, accessori e abbigliamento handmade e molto altro.



Non un solo appuntamento ma quattro dove poter conoscere il meglio del panorama artigianale Italiano e del collezionismo vintage per uno shopping intelligente. Durante le giornate si alterneranno numerose attività ed esposizioni di giovani artisti, il tutto accompagnato dalle nostre selezioni musicali, food & beverage.



IL MARKET

All’interno dell’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa potrete trovare un grande mercato con una selezione di 100 espositori, dal vintage all’artigianato locale, ma anche illustrazione, vinili, piante e molto altro.

Due giornate da passare insieme all’insegna della qualità, originalità e del pezzo unico, durante le quali non mancherà tanta musica e buon cibo!

• Vintage Area

• Handmade e Artigianato locale

• Design & stilisti

• Vinili

• Illustrazione

• Libri e stampe

• Furniture

. Piante e decorazioni Floreali

. Home Décor



Special 9maggio:

FLOWER'S CORNER"Speciale Festa della mamma" regala un boquet personalizzato dalla nostra flower designer



New Area: ISOLA

La nuova area ISOLA vedrà coinvolte: scuole di ceramica, di serigrafia, stampe a caratteri mobili, expo di giovani artisti italiani.

Programma completo settimanale sul sito.

AREA FOOD &BAR

Food Area e Beverage con FAD Burger and Bistrot - Centocelle che ci delizierà per il pranzo e l'aperitivo , per una pausa gustosa e di qualità dallo shopping.



Vintage Market rispetta le misure anti-contagio in ottemperanza alle norme vigenti per legge volte al contenimento Covid-19.

Controllo della temperatura all'ingresso , si entra solo se provvisti di mascherina.

Sono installati diversi punti per la sanificazione delle mani.

Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro durante l’evento.

Gli ingressi saranno contingentati.

Il nostro personale qualificato sarà sempre presente per evitare ogni forma di assembramento.

Gli enormi spazi della location permettono di vivere l'evento in totale sicurezza.



Le date

Sabato 8- 15- 22- 29 Maggio

Domenica 9-16- 23- 30 Maggio

Ex Deposito Atac, Piazza Ragusa

Ingresso Via Tuscolana, 179

dalle 10:00 alle 19:30

Sabato FREE ENTRY

Domenica FREE ENTRY fino alle 14.00

a seguire UP TO YOU



Link prenotazione ingresso V-Market (consigliato): www.vintagemarketroma.it



