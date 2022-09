Vintage Market Opening

Dalle 10 alle 20 - Sabato e domenica Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 15:00 a seguire ingresso UP TO YOU (offerta libera)

Quando Dal 24/09/2022 al 25/09/2022 Dalle 10 alle 20 - Sabato e domenica Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 15:00 a seguire ingresso UP TO YOU (offerta libera)

Aria di settembre, aria di Vintage Market Roma. Il 24 e il 25 settembre, a Piazza Ragusa, va in scena l’opening del Vintage Market, uno degli eventi più longevi della capitale che ogni anno attira migliaia di appassionati, curiosi e turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Un evento imperdibile che vedrà la partecipazione di più di 150 espositori, area kids, area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un nuovo menù scintillante e tante altre novità.

La parola d’ordine di quest’anno è novità: a grande richiesta torna la musica live by Indiepanchine, un gruppo di ricercatori instancabili di musica alternativa e indipendente. Se sei un appassionato di musica e vuoi farti sedurre da nuovi talenti della scena musicale romana e non solo, non ti resta che presenziare al market (i live inizieranno nel pomeriggio). Un’altra novità succulenta sarà la mostra su Francesco Totti a cura di Antonio Pronostico, "THIS IS NOT TOTTI by TINALS": la carriera del capitano giallorosso viene raccontata in modo originale e innovativo attraverso una serie di illustrazioni inedite.

I bambini saranno grandi protagonisti della 20 ore settembrina (10-20 sabato e domenica) nell’area allestita da Kapla, nel segno dell'immaginazione e del gioco. Come dice il proverbio, giocando si impara e si cresce. E chi lo ha detto poi che il gioco è solo per i bambini? Al Vintage Market potrai trovare una selezione dei migliori giochi vintage con i migliori cabinati arcade e flipper d'epoca a cura di Falco Giochi.

In mezzo a un mare di novità, le nostre solide e imperdibili certezze: handmade, vintage, illustrazione, preloved, vinili, libri, fiori e piante, cosmesi bio, neon e scritte luminose e musica live.

Grandi novità anche nell'area food & beverage. Ti aspettiamo dalle 10 alle 20 con menù nuovo e invitante dalla colazione al pranzo. Il luogo ideale per rifocillarsi e rilassarsi tra una passeggiata e l'altra. 150 espositori sono tanti, per goderseli tutti non c'è niente di meglio di una pausa sfiziosa.

Dove? Il Vintage Market si trova in via Tuscolana 179.

Maggiori informazioni sul sito: https://vintagemarketroma.it/cosa-fare-weekend-24-25-settembre-roma

Vai all'evento su Facebook: https://fb.me/e/1Vy2ekmDE