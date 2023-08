Vintage Market Roma

Prezzo non disponibile

Quando Dal 16/09/2023 al 17/09/2023 Orario non disponibile

A piazza Ragusa, dopo l'estate, torna il Vintage Market. L'opening è in programma il 16 e 17 settembre, aalle 10 alle 20, presso l'Ex Deposito Atac, in via Tuscolana 179.

Tante le novità che interesseranno la nuova stagione del Vintage Market a Piazza Ragusa, a partire dal numero degli espositori che ha superato quota 200. Ad ampliarsi anche la zona food & beverage, con 2 zone anziché 1 e i migliori food truck in circolazione. Grandi cambiamenti anche nell'area neon e arcade, sempre più grande e sparaflesciante.

Cosa si troverà al Vintage Market del 16 e 17 settembre:

200 espositori tra handmade, vintage, illustrazione, Home Decor, vinili e libri, gioielli artigianali, fotografie e piante. E ancora:

Aree Food & Beverage

Food Truck

Musica Live

Presentazioni di Libri

Area Kids

Per maggiori informazioni: www.vintagemarketroma.it