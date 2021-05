Vintage Market: abbigliamento vinili e libri a Roma

Un percorso di oltre 6000 mq in cui trovare diverse aree, una dedicata esclusivamente al vintage, vinili e libri,al mondo dell'illustrazione e handmade, green e sostenibilità con 100 espositori provenienti da tutta Italia.

Torna il Vintage Market nella Capitale, sabato 15 e domenica 16 maggio, al Ragusa OFF, in via Tuscolana 179. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage a 360 gradi

Tra gli appuntamenti speciali di questa edizione del mercatino, la Stampa a caratteri mobili a cura di Slab laboratorio in cui si utilizzano antiche lettere tipografiche e macchinari e ci si riappropria dei tempi lenti della dimensione artigiana. E la mostra a cura di Cosa Vedere a Roma, la guida completa ai luoghi culturali di Roma con The Sando e Centrifugrafica.

Il servizio di food & beverage, dal pranzo all'aperitiv è a cura di FAD Burger and Bistrot.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...