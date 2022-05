Vintage Market Closing all'Ex Deposito di Piazza Ragusa

sabato libero, domenica libero fino alle 15, a seguire Up to you (ad offerta libera)

Sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle 10 alle 20, troverete 150 espositori pronti a stupirvi con pezzi unici di rara bellezza. Il market è diviso in aree: artigianato, vintage, handmade, home decor, illustrazione, libri e stampe, piante e decorazioni, cosmesi BIO e una tonnellata di vinili.

Vintage Market a Roma

Ogni area ha la sua identità: gli espositori sono selezionati con cura e rappresentano al meglio l'anima del Vintage Market, dal 2008 votata al riciclo, al riuso e al riutilizzo. Molti espositori li puoi trovare solo qui.?

La sezione artigianato, handmade e home decor è semplicemente unica: un trionfo di espositori e di artisti che propongono prodotti speciali e introvabili sul mercato. Arredare casa tua o fare un piccolo pensiero a un amico sarà un piacere: la selezione è molto ampia e se c'è una cosa che non manca ai nostri espositori è la creatività.

Grande spazio viene dato all'area green: saponi solidi, cosmetica BIO, piante e fiori sono solo alcune delle “perle” incontaminate che potrai trovare in questa area che incarna al meglio la nostra filosofia di vita. Il grande protagonista del market, come sempre, sarà il vintage: come ogni evento, abbiamo selezionato i migliori "cacciatori" di vintage & secondhand. Qui potrai trovare quella camicia che hai sempre cercato o quel pantalone old style che su Internet non esiste più (ti rassicuriamo: non lo trovi perché non lo fanno più).?

Nella cornice di Piazza Ragusa (in contemporanea) troverai anche il Farmer's Market, il luogo ideale per fare la spesa a chilometro zero da piccoli produttori locali. A impreziosire ogni secondo all’interno dell’Ex Deposito Atac ci penserà Fad Burger e Bistrot, che per l’occasione delizierà il vostro palato e il vostro olfatto dalla colazione all'aperitivo con crostate, panini, wrap e stuzzichini all'ultimo grido.

L'ampia area relax è ideale per prendersi il proprio tempo tra un espositore e l'altro. In quest'ottica, è attivo un corner dedicato ai più piccoli con attività creative.

Ex deposito atac Via Tuscolana 179

Parcheggio gratuito