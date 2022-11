Vintage Market a piazza Ragusa

ingresso libero dalle 10 alle 15:00 a seguire up to you (offerta libera)

Prezzo ingresso libero dalle 10 alle 15:00 a seguire up to you (offerta libera)

Torna il consueto appuntamento con il meglio del Made in Italy a Piazza Ragusa, il 12 e 13 novembre con più di 170 espositori, un’ampia area food & beverage e un parcheggio sottostante gratuito.

Dopo il successo dell’opening e del secondo evento di ottobre, il Vintage Market ci stupirà con un altro weekend ricchissimo di novità.

Un grande market al coperto con 170 espositori, un’area bimbi con attività ricreative, un’area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un menù scintillante e special activities tutte da vivere.

Iniziamo con i live by Indiepanchine: torneranno a Piazza Ragusa con altri artisti indipendenti e una crew di appassionati. Se sei un appassionato di musica e vuoi farti sedurre da nuovi talenti della scena musicale romana e non solo, non ti resta che presenziare al market (i live inizieranno sempre nel pomeriggio). Per i più piccoli, Vintage Market propone le attività ricreative di Tauccine’s Library in lingua inglese.

E se i bambini giocano a loro modo, anche i più grandi potranno dare sfogo ai loro istinti primordiali nello stand di Falchi Giochi: qui potrai trovare una selezione dei migliori i migliori cabinati arcade e flipper d’epoca. In mezzo a tante novità, le nostre solide e imperdibili certezze: handmade, vintage, illustrazione, preloved, vinili, libri, fiori e piante, cosmesi bio, neon e scritte luminose.

Se passeggiare ti stanca, nessun problema.

Al Vintage Market c’è una grande area food & beverage dalle 10 alle 20 con un menù invitante dalla colazione al pranzo. Il luogo ideale per rifocillarsi e rilassarsi tra una passeggiata e l’altra. 170 espositori sono tanti, per goderseli tutti non c’è niente di meglio di una pausa sfiziosa.