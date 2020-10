Vintage Market a Largo Venue

Torna l’appuntamento con il Vintage Market Roma, un brand, che negli anni si è consolidato sempre di più e che ha voluto da subito dare spazio ai nuovi artisti, scovando e facendo conoscere i talenti locali.



Il Vintage Market crede nel valore dell’artigianalità, nell’impegno, nella qualità, nel riuso, ma soprattutto nell’unione di più menti con la stessa passione con un obiettivo comune: valorizzare il territorio nazionale attraverso i giovani creativi ed il made in Italy e all'importanza del "reuse reduce recycle"



La nuova stagione inaugura con una grande festa. Per l’occasione verranno aperti tutti gli spazi di Largo Venue il locale che ospita l'evento dal 2017 e che ha recuperato dei vecchi spazi industriali dandogli una nuova vita.



IL MERCATO



Ci saranno due aree dedicate al market con 50 espositori che animeranno la giornata, insieme ad una serie di attività per i più piccoli, laboratori green, tanta musica e buon cibo!



Garden & Main Room



Il piano terra sarà dedicato al vintage, all’artigianato e illustrazione, un viaggio tra passato e presente che vi farà scoprire le giovani realtà del panorama artigianale Italiano ma anche il capo unico, la qualità oppure il vinile introvabile!



Una selezione di 50 espositori tra:



• Vintage Area



• Handmade e Artigianato locale



• Design & stilisti



• Vinili



• Illustrazione



• Libri e stampe



• Furniture



Isola Projects, Green & Food

( ingresso via Biordo Micheletti 4)



Uno spazio immerso nel verde in cui troverai prodotti eco e bio, cosmetici naturali, un corner di piante e fiori, illustrazioni e la realizzazione “handmade” di carta riciclata. Non mancheranno laboratori pittorici per i più piccoli.



• Una selezione di prodotti eco, bio & Green) + Cosmesi



• Piante particolari & decorazioni Floreali



• Carta fatta a mano e stampa con Cartiera Romaniello e Nero Fumo



• Illustrazione handmade con la giovane artista Giulia Belcastro



• Flower designer con Florigin Studio



• Kokedama e Macramè Lab con Kokedamanti



• Laboratoro pittorico a tema Spaziale e per i bambini a cura di Perfareungioco



• Laboratorio "Let's paint the world - Learning new words"

English lab, tenuto in lingua inglese, per bambini dai 3 anni in su a cura di Sabrina



Food Area con FAD Burger & Bistrot dal pranzo alla cena un menù variegato per tutti i gusti (proposta anche vegana)

Gallery