Vintage market in versione serale

Il Vintage Market vi accoglie in versione estiva nei locali di Largo Venue per l’ultimo appuntamento di questa stagione; troverete un grande giardino colorato e la main Room dove potrete perdervi tra una vasta selezione di espositori con le loro produzioni di abbigliamento e accessori, vinili e vintage ed un nuovo piano superiore con O’bistrot il nuovo ristorante del locale allestito dentro una tenda circense, dove poter prendere un aperitivo o cenare.



Ecco cosa troverai.

60 espositori di

Handmade

Vintage

Illustrazione

Home Decor

Vinili e Libri

Gioielli artigianali

Fotografie

Piante



Garden Area Relax

Cocktails Bar & Beer Garden

Ristorante O’Bistrot

and more!

Live Garden

Sweet Georgia Band

Relax, concerti in giardino e djset e voglia d'estate!



Vi aspettiamo per vivere insieme l’atmosfera del Vintage Market open air a Largo Venue!



Dove siamo:

Via Biordo Michelotti 2 (Largo Preneste)

INGRESSO A OFFERTA LIBERA

Come raggiungerci:

METROPOLITANA LINEA C FERMATA MALATESTA

BUS 5, 14, 19, 81 e 412



Gallery











Pet Friendly