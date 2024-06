Vintage Market Closing

Ingresso up to you (offerta libera)

Prezzo Ingresso up to you (offerta libera)

Ultima data del Vintage Market a San Paolo District prima dell'estate. Vintage Market Closign è l'evento in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

Circa 200 espositori selezionati in tutta Italia, per 6 mila metri quadrati di market di artigianato, artisti e illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori, upcycling, collezionismo, arredi vintage. Un weekend dedicato allo shopping sostenibile e consapevole con tante attività per tutta la famiglia.

Questo è il closing del Vintage Market a San Paolo District, in via Alessandro Severo 48. Il market farà ritorno a settembre e annuncia tantissime novità. Tra le tante special activities, tornano i giochi in legno a cura di Edugioca Ludobus e uno special festival di musica live curato da Indiepanchine.

SprECO Festival a cura di IndiePanchine

Il festival musicale, domenica 9 giugno, è dedicato alla neutralizzazione delle emissioni di CO2 associate alla sua stessa realizzazione. SprECO Festival dalle 12 alle 20 vedrà alternare sul "palchetto vintage", 12 realtà musicali indipendenti del panorama romano e non. La musica è una delle grandi protagoniste del Vintage Market che scommette su realtà emergenti. "La musica è arte, magia, creatività e noi vogliamo dare spazio e voce a realtà giovanili e intraprendenti che fanno buona musica e stanno cercando di trovare una propria dimensione".

Giochi in legno e oggetti per la casa

Il Ludobus EduGioca è un furgone attrezzato con materiali ludici principalmente di legno e d’ispirazione popolare, capaci di organizzare attività di gioco, di animazione e di laboratorio. EduGioca rende il gioco “itinerante”, permettendogli di spostarsi in varie situazioni, creando momenti di relazione in luoghi diversi a seconda delle proposte da realizzare e permettendo un diverso grado di coinvolgimento. Al Vintage Market è presente per valorizzare il gioco spontaneo e sociale e favorire nuove relazioni. I giochi portati al Vintage diventeranno delle vere e proprie bizzarre installazioni che si mescoleranno con i banchi del mercato.

Juice Studio Lab sarà presente sabato 8 e domenica 9 con un arsenale di idee per cambiare look: treccine, acconciature particolari e microblading experience. Si potrà arredare casa con oggetti di modernariato. Al Vintage Market si potranno trovare oggetti di design e arredamento capaci di trasformare gli spazi della propria casa. Si tratta di quasi tutti pezzi unici

Laboratori per i bambini

Per il mese di giugno le librerie hanno pensato di organizzare attività creative manuali e letture sul tema del mondo marino, il mare e gli animali, ogni laboratorio è gratuito.

Il parcheggio gratuito si trova n via dell'Accademia Peloritana. L'ingresso al Vintage Market è a offerta libera.