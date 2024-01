Torna il Vintage Market al San Paolo District. Dopo aver salutato Piazza Ragusa, il grande mercato sceglie come nuova location l'ex deposito atac San Paolo District.

Il primo appuntamento sarà 16 e 17 marzo. E' ancora possibile inviare la propria candidatura per partecipare come espositore, scrivendo alla mail vintagemarketroma@gmail.com entro il 31 gennaio 2024.

Tutte le informazioni sul Vintage Market a San Paolo District



DOVE: San Paolo District (Via Alessandro Severo 48)

QUANDO: 16 e 17 marzo

ORARIO: 10 ALLE 20

INGRESSO: NO TICKET, FREE ENTRY (Offerta Libera)

COME ARRIVARE: In metro: Fermata San Paolo (Metro B), in treno (Stazione San Paolo), in auto (Tangenziale - Uscita 26 Pontina/Colombo/Eur)