Vintage Market a Ragusa OFF- ultimo grande appuntamento

Come prima, più di prima. Il nostro compleanno prosegue ancora per due date (23 e 24 ottobre) e vogliamo farti sognare: ci saranno centinaia di espositori di vintage e arredamento, artigiani handmade, illustratori e artisti.



P.S. Questo sarà l'ultimo weekend insieme prima di Natale, a novembre ci prenderemo una pausa per preparare al meglio gli eventi di dicembre (e già ti anticipiamo che sarà un dicembre da urlo!)

Non perderti questi ultimi 2 giorni di Vintage Market!



(Ex Deposito Atac, Piazza Ragusa, Roma, ingresso via Tuscolana 179)

23 e 24 ottobre

Dalle 10.00 alle 20.00

100 espositori

Vintage

Handmade e Artigianato locale

Design & stilisti

Vinili

Illustrazione

Libri e stampe

Arredamento

Piante e decorazioni Floreali

Home Décor

DJ Set

Workshop

Food & Drinks by FAD Burger and Bistrot Centocelle

Pet Friendly

SPECIAL ACTIVITIES

23 e 24 OTTOBRE

KROMAKÒ

Gratta e vinci con il V-Market: puoi vincere sconti in alcuni stand, mini workshop di serigrafia o di tintura con il Tie Dye.

BLEND

Customizzazione live attraverso la tecnica del lettering del camper di Mademoiselle Vintage Shop.

LUNARIA CANDLES

Scopri il mondo delle candele handmade naturali e vegane con Alice e lasciati travolgere dal profumo e dalla compagnia di ognuno di essa.

KOKEDAMANTI

Composizioni di kokedama dallo spiccato carattere decorativo.

E INOLTRE, PER TUTTO IL WEEKEND...

FARMER’S MARKET

Punto di riferimento della zona ogni fine settimana, il“Farmer’s Market” è un mercato “senza mercanti” che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore, al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio. Insomma, un luogo di convivialità dove è possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e un bicchiere di vino in compagnia, e certamente anche fare la spesa, per riconquistare il tempo e il piacere della socialità.

Orari FARMER’S MARKET:

Sabato dalle h.10.00 alle h.15.00

Domenica dalle h.10.00 alle h.15.00

AREA FOOD & BAR

Food Area e Beverage con FAD Burger and Bistrot – Centocelle che ci delizierà per il pranzo, l’aperitivo e la cena take away per una pausa gustosa (tra un espositore e un altro). L’area è molto ampia ed è pensata per una sosta rigenerante.

AVVISI AI NAVIGANTI

Ingresso libero sabato

Ingresso libero domenica fino alle ore 15.00, a seguire up to you (offerta libera).

Il V-Market si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-COVID.



Per info: 3495332718

