Vintage Market a piazza Ragusa

Il Vintage Market torna all'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa il 25 e 26 marzo con il secondo evento del 2023: 180 espositori, 5 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e il consueto assortimento di espositori: artigianato, artisti e illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori.

A impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di realtà emergenti musicali a cura di Indiepanchine e le nostre special activities fra cui spiccano i laboratori per bambini, Arcade corner videogames, set fotografici, laboratori per bambini e area food & beverage.

Laboratori per bambini

I laboratori saranno tutti a tema pasquale:

Sabato 25 | ore 10.30 | Crazy Bunny

Creiamo insieme un bellissimo bicchiere con le orecchie morbide

Domenica 26 | ore 10.30 | Coniglio portapenne

Un bellissimo coniglietto accoglierà le tue penne e matite

Domenica 26 - ore 16.30 | Dolci coniglietti

Creiamo un dolcissimo coniglio da regalare a Pasqua

WeRoad loves Vintage Market Roma

Con l'evento di marzo viene presentata anche la partnership con WeRoad, una realtà innovativa di viaggi che porta i millennial alla scoperta di culture lontane condividendo storie ed esperienze. WeRoad, con la forza di 1.200 coordinatori, ha portato oltre 60.000 viaggiatori alla scoperta del mondo e di nuove amicizie in più di 130 destinazioni. Nata a Milano, ha aperto sedi in Spagna, Regno Unito, Francia e Germania.

Il team WeRoad è composto praticamente da millennial che amano la musica indie, i mercatini vintage e viaggiare. I coordinatori saranno presenti al Vintage Market fino a giugno, racconteranno il mondo WeRoad e distribuiranno gadget a tema travel.

Riciclo, riuso & sostenibilità

"Quando abbiamo dato vita a questo evento, non pensavamo che nel corso degli anni sarebbe diventato quello che è ora. Siamo uno degli eventi più longevi di Roma (il primo nel 2008) e questo lo dobbiamo soprattutto al nostro meraviglioso pubblico che ci fa sentire sempre un calore speciale", dicono i fondatori del Vintage Market.

Come sempre, lo spirito del Vintage Market è nel segno della sostenibilità, del riciclo e del riutilizzo. Gli espositori cercano di ridurre al minimo l'uso della plastica dando buste in carta, cartone o carta riciclata. L'area vintage & seconda mano favorisce il riciclo e il riutilizzo degli abiti a vantaggio dell'ambiente.

Con 180 espositori provenienti da tutta Italia, rappresenta uno dei mercati più importanti e frequentati del territorio romano. Qui è possibile trovare una vasta gamma di prodotti, dagli accessori vintage, alle lampade, alla ceramica, dagli abiti degli anni '50 ai 90, ai vinili rari e libri, dai complementi d arredo originali all'illustrazione fino a passare per i prodotti plastic free, cosmesi bio, composizioni green.

Il Vintage Market Roma è anche un luogo d'incontro per gli appassionati di stile retrò e per coloro che vogliono scoprire oggetti unici e pezzi di storia in un'atmosfera accogliente e suggestiva. Grazie alla sua grande varietà di prodotti e alla sua posizione strategica, il mercato costituisce una meta imperdibile per i turisti e gli amanti dello shopping sostenibile.

Anche il Fad Burger and Bistrot agisce in ottica plastic free con piatti di carta riciclata, ma non è l'unico. Saponi solidi, shopping bag riutilizzabili, spazzolini in bambù, tovagliette da colorare e prodotti per bambini realizzati con materiali riciclati: tutte le strade del riciclo portano al Vintage Market!

La spesa a chilometro zero

Punto di riferimento della zona ogni fine settimana, il Farmer’s Market è un mercato che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio.