Vintage Market Roma

Il 24 e 25 settembre torna il Vintage Market a Piazza Ragusa (ex deposito Atac) con più di 150 espositori, area kids, area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un nuovo menù scintillante e tante altre novità.

L’orario è il consueto dalle 10 alle 20. I selezionatori di vintage sono persone che girano l’Italia (e non solo) alla ricerca dei migliori abiti. Niente di più lontano dal vintage “a strascico” infarcito di cianfrusaglie retrò di dubbio gusto. Per noi il vintage non è una categoria merceologica, è un modo di vivere.



Oltre a loro saranno presenti gli espositori handmade: artigiani abili e sapienti che propongono il loro spazio come una piccola bottega itinerante in cui esporre il loro concetto di creatività. C’è chi ama volgere lo sguardo al passato e chi ama invece creare oggetti o composizioni che guardano al futuro. Il filo rosso che tiene unite queste due anime è la passione per l’arte, l’artigianalità e l’unicità.

Non possono mancare gli espositori di vinili e di libri, pronti a raccontare (e far emozionare) con i grandi artisti del passato e con i libri che hanno fatto parte della storia della letteratura. Ci capita spesso infatti di intrattattenerci con le persone a parlare di album o di canzoni che hanno fatto la storia della musica e che fanno riaffiorare di continuo ricordi e sensazioni. Le porte del Vintage Market sono aperte anche agli illustratori, artisti a tutti gli effetti capaci di imprimere nella memoria, in maniera indelebile, segni e forme. Presente anche un’area green kokedama e l’area fiori. A impreziosire il tutto, l’area food & beverage.