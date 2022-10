Vintage Market a piazza Ragusa

Dopo il successo dell’opening che ha visto la presenza di quasi 15 mila persone, a Piazza Ragusa va in scena la seconda data stagionale del Vintage Market, uno degli eventi più longevi della capitale che ogni anno attira migliaia di appassionati, curiosi e turisti provenienti da tutta Italia e non solo.

Un appuntamento imperdibile che vedrà la partecipazione di più di ben 170 espositori: handmade, vintage, illustrazione, preloved, vinili, libri, fiori e piante, cosmesi bio, neon e scritte luminose, area bimbi con attività ricreative anche in lingua inglese, area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un menù per ogni esigenza e special activities tutte da vivere.

Iniziamo con i live by Indiepanchine: nell’evento di apertura hanno riscosso un notevole successo e torneranno a Piazza Ragusa con altri artisti indipendenti e una crew di appassionati. Se sei un appassionato di musica e vuoi farti sedurre da nuovi talenti della scena musicale romana e non solo, non ti resta che presenziare al market (i live inizieranno sempre nel pomeriggio).

Per i più piccoli, Vintage Market ha optato per una sinergia di intenti fra Tauccine’s Library e la Libreria Sognalibri. Per tutta la durata del Market, Tauccine’s Library proporrà attività ricreative e laboratoriali per i più piccoli, anche in lingua inglese, sul tema di Halloween. Sulla stessa linea d’onda la Libreria Sognalibri, che propone una lettura e un laboratorio creativo: prendete i 9 personaggi più orribili che ci siano, riuniteli in un ristorante "stellato" e otterrete una cena più che sorprendente! A seguire, un laboratorio altamente pauroso... si costruirà il ragno più grande mai esistito.

E se i bambini giocano a loro modo, anche i più grandi potranno dare sfogo ai loro istinti primordiali nello stand di Falco Giochi: qui potrai trovare una selezione dei migliori giochi vintage con i migliori cabinati arcade e flipper d'epoca.

Se passeggiare ti stanca, nessun problema. Da Vintage Market c’è una grande area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un menù invitante dalla colazione al pranzo. Il luogo ideale per rifocillarsi e rilassarsi tra una passeggiata e l'altra. 170 espositori sono tanti, per goderseli tutti non c'è niente di meglio di una pausa sfiziosa.

Sabato e domenica UP TO YOU (offerta libera) a partire dalle 15, ampia area Food & Beverage attiva dalla colazione all'aperitivo e area KIDS. Evento Pet Friendly

