Vintage Market a Roma

Il 21 e il 22 ottobre, torna il Vintage Market a Piazza Ragusa con tantissime novità e una location rinnovata in tutti i suoi ambienti. Partiamo dagli espositori, che saranno oltre 200 ogni giorno di market, per regalare ancora più scelta di pezzi unici vintage & handmade. Inoltre, a partire dal primo evento di settembre e per tutta la stagione, ci saranno i ragazzi di Radio Kaos che oltre a curare il dj set pomeridiano, tra un live e l’altro, cureranno anche le interviste alle band, agli espositori e a tutte le realtà che ruotano intorno al Vintage Market.

Le attività

Un’altra grandissima novità è l’arrivo dei Food Truck e di una nuova area food & beverage. Una nuova esperienza di gusto all’interno del market che non sarà più da intendere come una pausa fra un espositore e l’altro ma una vera e propria esperienza culinaria da gustare e condividere.

Ci saranno folgoranti neon e giochi arcade che hanno fatto epoca. Laboratori per bambini e laboratori a cura di Tauccine's. Si potrà realizzare un segnalibro con la tecnica “Magic painting” a tema Halloween, sabato pomeriggio e domenica pomeriggio alle 17,30. (Per info e prenotazioni | Francesca 3463050327)

In programma anche Laboratori di sognalibri per bambini da 3 a 6 anni, sabato 21 alle 11,30, in collaborazione con Associazione Culturale Darwin. Verranno create delle simpatiche ragnatele e ragnetti da usare come decorazione per Halloween. Domenica 22 ottobre, alle 15 "Giochiamo insieme ai bambini a creare dei simpatici segnalibri a forma di fantasmino… ma poi saranno realmente così paurosi???", sempre con Sognalibri. (Info e Prenotazioni | Tel 371-1867872)

In programma un laboratorio di mosaico a cura di Giorgia Lattanzi (da 4 anni in su). Attraverso lezioni individuali si realizzeranno piccoli mosaici personalizzati da portare a casa e si mostrerà come l’arte possa accrescere l’empatia e rafforzare l’autostima del bambino.

Sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16:30 alle 18:30. INFO E PRENOTAZIONI | giorgialattanzimosaici@mail.com, tel | 345 578 8775

Ecco, invece, i laboratori della Tana di Cipepepè (dai 6 anni in su)

Sabato 21 – ore 16:00

Aspettando HalloweenCreiamo insieme all’illustratrice Francesca Carabelli e all’illustratore Otello Reali dei biglietti mostruosi. Divertiamoci a liberare la fantasia con pennarelli, matite colorate, pastelli.

Domenica 22 – ore 11:30

Arrivano i mostri!

Creiamo il nostro mostro con la tecnica del collage insieme all’illustratrice Giorgia Corcione:

cartoncini, matite colorate, pennarelli, vecchi giornali e tanta fantasia!

Dai 6 anni in su (INFO E PRENOTAZIONI | Nicoletta 3494223339)

Al Vintage Market, il 21 e il 22 ottobre si troveranno anche: