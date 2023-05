Vintage market, 200 espositori nell' ex deposito Atac

Il Vintage Market torna all'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa il 13 e 14 maggio per l'ultimo, imperdibile, evento della stagione. 200 espositori da ogni parte dell'Italia, 6 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e il consueto assortimento di espositori: Artigianato, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento, Giochi e libri per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori, Upcycling, Collezionismo. E poi tante special activities fra cui il Corner Arcade Videogames, set fotografici, laboratori per bambini, live musicali e un'ampia area food & beverage.



Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo



A impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di realtà emergenti musicali a cura di Indiepanchine. La musica è una delle grandi protagoniste del Vintage Market: abbiamo sempre scommesso sulla realtà emergenti consapevoli che non può esistere un market che non preveda una colonna sonora. La musica è arte, magia, creatività e noi vogliamo dare "spazio" e voce a realtà giovanili e intraprendenti che fanno buona musica e stanno cercando di trovare una propria dimensione. Non perderti i live!



Presentazione di libri by Protos Edizioni



WeRoad loves Vintage Market Roma



Continua la partnership con WeRoad, una realtà innovativa di viaggi che porta i millennial alla scoperta di culture lontane condividendo storie ed esperienze. WeRoad, con la forza di 1.200 coordinatori, ha portato oltre 60.000 viaggiatori alla scoperta del mondo e di nuove amicizie in più di 130 destinazioni. Nata a Milano, ha aperto sedi in Spagna, Regno Unito, Francia e Germania.



Laboratori per bambini a cura di Libreria Sognalibri



Sabato 13 ore 10:30

Creiamo insieme una girandola colorata per i nostri balconi



Domenica 14 ore 16:30

Un regalo per la festa della mamma! Un fiore per il suo vasetto



Riciclo, riuso & sostenibilità



Quando abbiamo dato vita a questo evento, non pensavamo che nel corso degli anni sarebbe diventato quello che è ora. Siamo uno degli eventi più longevi di Roma (il primo nel 2008) e questo lo dobbiamo soprattutto al nostro meraviglioso pubblico che ci fa sentire sempre un calore speciale.



Come sempre, lo spirito del Vintage Market è nel segno della sostenibilità, del riciclo e del riutilizzo. Gli espositori cercano di ridurre al minimo l'uso della plastica dando buste in carta, cartone o carta riciclata. L'area vintage & seconda mano favorisce il riciclo e il riutilizzo degli abiti a vantaggio dell'ambiente.



La spesa a chilometro zero



Punto di riferimento della zona ogni fine settimana, il Farmer’s Market è un mercato che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio.



QUANDO: 13 e 14 maggio 2023

ORARIO: 10 ALLE 20

INGRESSO: NO TICKET, FREE ENTRY (Offerta Libera)

DOVE: Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa RAGUSA OFF (Via Tuscolana 179)



Gallery













Uscita a Piazza Lodi)