Vintage Invader, la vendita al chilo a Pratibus

Quando Dal 11/11/2022 al 13/11/2022 Venerdì 18-00; Sabato 10-19 | 20-24 Secret Party by Kraken (invitation only) - Domenica 10-22

l'11, 12 e 13 novembre Vintage Invaders torna ad invadere gli spazi di Prati Bus District, con la più grande kilo sale d'Europa. Un pop up vintage market di 5000mq che mostra il fascino intrinseco del pre loved con una selezione di oltre 10.000 kg di capi.

Tre giorni di una vera esperienza urbana che abbraccia la tendenza della moda sostenibile e asseconda la curiosità di cercare qualcosa di unico che racconta una storia da continuare. In tal senso lo spettatore viene catapultato idealmente fuori del tempo e invitato ad interagire con fashion exhibition, intallazioni,live music, tattoo corner, photo opportunity ed experience box dedicate alla cultura pop ed un corner speciale dove poter personalizzare dal vivo gli abiti acquistati al kg.

Nella nuova edizione di Vintage Invaders ci saranno due partner d’eccezione: Hippie Market e Ginnika.

Hippie Market

Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia che porta un’ampia ed esclusiva selezione di Artigiani da tutta Italia. Una grande varietà di esclusive creazioni tra gioielli, borse, cappotti boho-chic e abbigliamento Upcycling no gender, estrose lampade, cappelli di alta moda sartoriale dallo stile unico o di lana naturale in colori pop, oggetti in legno, complementi d’arredo di design, cosmetica bio, candele, illustrazioni. Un must per chi ha il pollice verde, sarà possibile ammirare ed acquistare kokedama, bonsai, quadri e pareti organici, soluzioni originali e scenografiche per dare nuova linfa agli spazi di casa.

Ginnika

Con una vera e propria sneakers invasion di qualità eccelsa. A completare l’opera la urban invasion a cura dello street artist internazionale Mister Thoms, la domenica a base di vinili, streaming e special guest con 180 gr e, per finire, un secret party organizzato da Kraken veramente imperdibile.

Vintage Invaders, tutte le informazioni

1 kilo di capi vintage: 35 euro

Ingresso: 5 euro

Il programma

Venerdì 11

Fabrizio H

Sabato 12

10 - 19 Matthew_ten

20 – 24 Dj set by Smash + Secret Guest (invitation only)

Domenica 13

180 Gr showcase feat. Special guest Italian street food