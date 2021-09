Vintage, artigianato e green all'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa

La nuova stagione del V-MARKET a Ragusa Off (Ex Deposito Atac Piazza Ragusa, Roma)



18- 19 settembre + 25 - 26 settembre // Dalle 10.00 alle 20.00



Il V-Market apre la nuova stagione all'insegna di una nuova visione dell'artigianato capace di coniugare estro, estetica e sostenibilità.

La nostra idea di futuro e bellezza è sempre più green oriented!

Dal 2008 il Vintage Market è l'unica realtà romana underground in grado di dare spazio ed esaltare i talenti locali e nazionali:

designer, maker, illustratori, stilisti, selezionatori di vintage e vinili, artigiani dell'abbigliamento, dell'arredamento e del mondo green riempiono i 6000 mq di Ragusa Off (ex deposito dell'Atac) con le migliori proposte creative, utili, sostenibili e originali.





-100 espositori in oltre 6000 mq-

Vintage , Handmade e Artigianato locale , Design & stilisti , Vinili

Illustrazione , Libri e stampe , Arredamento, Piante e decorazioni Floreali, Home Décor



DJ Set

Workshop

Food & Drinks by FAD Burger and Bistrot Centocelle

Pet Friendly



Menù Area Food & Beverage a cura di Fad Burger & Bistrot (non è necessaria la prenotazione)

* Hotdog

* Panino Pulled Pork

* Veggie Burger

* Wrap con Caponata

* Nachos con Guacamole e Sweet Chilli

* Panino con pollo sfilacciato, funghi, olive e soia

* Wrap Mortadella, Grana e Crema di Pistacchi

* Drinks



LIVE ACTIVITIES (18-19 settembre)

- Cartiera Romaniello & Nero fumo 680:

Creazione di carta artigianale con stampa live attraverso la tecnica della Linografia

- Kokedamanti

Realizzazione di kokedama giapponesi seguendo il metodo tradizionale e del suo supporto in corda naturale con la tecnica del macramè



LIVE ACTIVITIES (25-26 settembre)



-Floringin Studio:

Creazione di composizione floreali con la Flower Designer Toni

- Cartiera Romaniello & Nero fumo 680:

Creazione di carta artigianale con stampa live attraverso la tecnica della Linografia

-Screamprinting:

Serigrafia Artigianale Live



TI ASPETTIAMO

Ex Deposito Atac Piazza Ragusa

Ingresso libero Via Tuscolana, 179

Dalle 10.00 alle 20.00



www.vintagemarketroma.it



Il V-Market si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-COVID

