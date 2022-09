"Vinokilo in Stazione" a Roma Termini

Prezzo non disponibile

Vinokilo, l'evento di vendita vestiti vintage al chilo, arriva alla Stazione Termini, dal 5 al 9 ottobre.

Nella stazione romana si troveranno, per un lungo weekend:

Vendita di vestiti vintage al kg

Vestiti vintage di alta qualità e marche famose (dagli anni ’60 agli anni 2000)

Tutte le taglie! Dalla XXS alle Plus sizes

Si accettano solo pagamenti con carte di credito. Obiettivo della manifestazione è affrontare il tema della sostenibilità in ogni ambito.

Vinocircle: vendi il tuo usato

Hai dei vestiti che non usi più? Puoi portali in negozio e in base alla quantità donata, ti verrà applicato uno sconto sui nuovi acquisti fino ad un massimo del 15%.

Gli abiti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

Devono essere in buono/ottimo stato;

Lavati;

Non si accettano intimo o accessori;

Non si accettano scarpe;

Non si accettano marchi del fast fashion (Zara, H&M, Bershka, OVS etc.)

In base alla quantità donata, gli sconti previsti sull'acquisto sono

Da 1 a 2 kg - 5% di sconto

Da 2 a 3 kg - 10% di sconto

Più di 3 kg - 15% di sconto

