Vinofunk, learning, tasting, grooving

Vino Funk è una nuova esperienza di Together, la casa dell'ispirazione di Trastevere, studiata per unire musica e passione per il vino. Un progetto nato per diffondere educazione e cultura su prodotti e territori in chiave “informativa e informale”.



Una serie di appuntamenti mensili che si sviluppano in tre fasi. Educazione, Degustazione e Funk. Learning, Tasting, Grooving



LEARNING

Ogni volta incontreremo i protagonisti. Produttori e cantine che in “aula” ci racconteranno storie di mari e monti e ci illustreranno prodotti e processi. Senza tralasciare glossario e tecnicismi che ci faranno fare belle figure a tavola.



TASTING

Nella seconda fase della serata, il protagonista sarà il sommelier che ci guiderà nella degustazione delle varie etichette per aiutarci a comprenderne aromi e sapori.



GROOVING

La terza fase di ogni serata sarà quella in cui ci si gode il vino insieme alla compagnia e alla musica.



PROGRAMMA DELLA SERATA:



Per il secondo appuntamento di questo viaggio enotico, avremo con noi la Tenuta Barone di Valforte.

Regione Abruzzo, località Atri, Colline Teramane



In degustazione: Trebbiano, Cerasuolo e Montepulciano Superiore



Degustazioni guidate da Ilaria Pedruzzi.



Food Partner: Bosco – Officine del Tartufo del Pigneto.



DJ Set Funky – Dj Punchy



ORARI



18.45 – Opening



19.15 – Learning



19:45 – Tasting



20.15 – Grooving



22.00 – Fine



COME PARTECIPARE:



La serata prevede un contributo di partecipazione di 15€.



Include l’esperienza formativa, i 3 tasting e pane con olio d’oliva Marina Palusci.



Durante la serata sarà possibile gustare salumi, formaggi e piatti di Bosco (non inclusi).





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.