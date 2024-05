Vino X Roma 2024

Dal 9 all’11 maggio è in programma Vino X Roma nl complesso monumentale “Pio Sodalizio dei Piceni” in Piazza S. Salvatore in Lauro a Roma. Tre serate di degustazioni e cultura enogastronomica, dalle 19 alle 23, in cui le eccellenze vitivinicole del Made in Italy saranno protagoniste attraverso il connubio fra cibo e cucina.

Parteciperanno all’iniziativa 30 espositori tra aziende vinicole, di distillati e del settore alimentare di cui 25 provenienti dal territorio laziale. Inoltre 12 chef di ristoranti selezionati da Excellence Magazine, saranno protagonisti realizzando ricette ispirate al tema scelto per l’evento, “Monumenti di Roma”.

L’evento prevede 3 Aree:

Tasting area: Dove tutte le aziende si possono raccontare e farsi conoscere attraverso la degustazione dei propri prodotti.

Tasting Dinner: Momento in cui gli Chef realizzano ricette inedite e innovative ispirate ai monumenti di Roma da abbinare ai migliori vini del panorama enologico italiano.

Vino X Roma Arena: Un luogo dove il legame tra vino e cultura prende forma attraverso talk show, seminari e conferenze a tema innovazione e internazionalizzazione.

Il programma completo lo trovate qui: www.vinoxroma.it