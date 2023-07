Vino X Roma 2023

Da mercoledì 5 a venerdì 7 luglio, dalle 19,30 alle 23,30, “The BoX”, accoglierà la terza edizione di “Vino X Roma”, evento dedicato alla cultura enogastronomica italiana che vedrà partecipare una selezione composta da 13 aziende vinicole, 3 di distillati e 9 del settore agroalimentare per un totale di 25 aziende del territorio laziale e 12 tra i migliori chef della Regione .

Il tema della manifestazione sarà “Tecnica e Progresso” con l’intento di stimolare tutti i protagonisti riguardo gli argomenti della ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e l’internazionalizzazione.

Le eccellenze enogastronomiche del territorio e, in particolare il vino, saranno attori di Vino X Roma suddiviso in aree tematiche tra cui la Tasting Area con gli stand delle 25 aziende di wine & food in cui si potranno degustare i prodotti e l’Area Cooking show che vedrà 9 chef e 3 maestri gelatieri del panorama laziale alternarsi nel presentare le ricette innovative ed esclusive in abbinamento ai calici di vino.

Saranno presenti tra gli altri, Enrico Camponeschi chef di Acquasanta, Christian Spalvieri di Vitti, Jacopo Ricci di Dopolavoro Ricreativo, Fabio Dodero di Metis, Fundim Gjepali dell’Antico Arco, Giuseppe Fiorella di Giulia e Sisto, Marco Morello di Collettivo Gastronomico, Diego Filipponi di Tenuta di Polline e i gelatieri Christian Monaco, Eugenio Morrone e Federico Molinari.

Novità dell’edizione 2023 dell’evento sarà la consegna del Riconoscimento Quality First by Excellence a 30 attività commerciali del territorio, 10 in ognuna delle 3 categorie, Ristoranti con migliore mescita, Enoteche con cucina e Cocktail Bar.