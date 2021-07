Roma Capitale del vino per 5 giorni: l'evento al Giardino delle Cascate

Mancano pochi giorni all’inizio della kermesse che renderà Roma, per 5 giorni, la capitale del vino. Da martedì 13 a sabato 17 luglio, lo splendido Giardino delle Cascate dell’Eur accoglierà la prima edizione di “Vino X Roma”, evento dedicato alla cultura enogastronomica italiana - prodotto da Excellence in collaborazione con Eur Spa - che vedrà partecipare in tandem una selezione di produttori vinicoli del nostro Paese e i principali esponenti della ristorazione locale.

“Vino X Roma nasce dalla volontà di promuovere la viticoltura sostenibile, tema a noi molto caro, che abbiamo pensato di sottolineare ‘creando’ un evento a impatto zero” spiega l’ideatore Pietro Ciccotti, fondatore di Excellence con il fratello Claudio. “Pensiamo si debba dare il giusto spazio ai talenti che ogni giorno contribuiscono a rendere grande il Made in Italy agroalimentare nel mondo. La pandemia ci ha insegnato che è dal nostro Paese che dobbiamo ripartire, per questo siamo sempre più convinti dell’urgenza di puntare i riflettori sulle eccellenze del territorio”.

A fargli eco Antonio Rosati, A.D. di Eur Spa, società proprietaria del Giardino delle Cascate: “Il vino italiano di qualità e il talento culinario saranno un importantissimo volano della ripresa economica post-pandemica, che, nel quadro dell’economia della bellezza che stiamo sostenendo all’Eur, può diventare un significativo fattore di crescita per il turismo e l’accoglienza della città. E’ per noi la prima edizione, a cui crediamo moltissimo. In particolare come attenzione verso i giovani per diffondere la cultura del bere responsabile e divertente”.

Il vino sarà protagonista del nutrito programma suddiviso in quattro aree tematiche:

Bibenda Tasting Area - dove saranno in programma degustazioni a cura della Fondazione Italiana Sommelier;

Cooking Show Area - per scoprire l’abbinamento perfetto tra il vino e le ricette elaborate dai più noti chef di Roma e del Lazio tra cui Ciro Scamardella e Fabio Sangiovanni, dei ristoranti Pipero e Aroma, entrambi con una stella Michelin;

Green Arena - suggestivo spazio dedicato a talk e incontri con personaggi di spicco, per sottolineare il valore del vino come atto culturale grazie alla rassegna curata da Isabella Perugini "Agri-culture" dove ogni sera artisti, scrittori, giornalisti come Edoardo Bennato, Oscar Farinetti, Pierluigi Pardo, Angelo Mellone, Simone Tempia e Rocco Tolfa e tanti altri ci condurranno alla scoperta del forte legame tra il vino, la cultura, la tradizione e l'arte.

WineXAbility - cocktail bar temporaneo concepito da Massimo D’Addezio - tra i migliori barman italiani - in collaborazione con Drinkable-berebeneovunque per scoprire inedite commistioni tra il vino e il bere miscelato.

Durante la serata inaugurale, presentata dalla conduttrice Rai Federica de Denaro, verranno assegnati dalla redazione di Excellence Magazine 6 premi ad altrettanti protagonisti del settore enogastronomico, tra i quali Salvatore Tassa, Raffaella Bologna e Marco Caprai.

Non solo vino, dunque, ma anche ristoranti, spirits e cultura: un mix vincente che a Vino X Roma si traduce in un fitto programma da vivere intensamente, dalle 19,00 alle 24,00.

Il programma di Vino X Roma

Martedì 13 luglio

Green Arena

19.30 Inaugurazione e Premiazione

Cooking Show

20.00 Ciro Scamardella - Ristorante Pipero, 1 stella Michelin

Cooking Show

21.00 Fundim Gjepali - Ristorante Antico Arco

Bibenda Tasting Area

21.00 Degustazione D’Estate

Green Arena

21.30 AgriColture: Chiara Soldati - La Scolca e Simone Trempia

Cooking Show

22.00 Federico Prodon - Caffè Hungaria

Cooking Show

23.00 Giampaolo Zhan - Ristorante Allure

Mercoledì 14 luglio

Green Arena

19.00 Mamaseeds: Seminario

Bibenda Tasting Area

19.30 Degustazione D’estate

Cooking Show

20.00 Paulo Ricardo Aires - Ristorante Reserva

Green Arena

20.00 Presentazione Associazione Cuochi Roma

Green Arena

20.30 Convegno sulla Sostenibilità a cura di Ferrarelle

Cooking Show

21.00 Stefano Chinappi - Ristorante Chinappi

Bibenda Tasting Area

21.00 Degustazione D’estate

Green Arena

21.30 AgriColture: Francesco Mellone – Nelle migliori famiglie

Cooking Show

22.00 Daniel Celso - CON.TRO Contemporary Bistrot

Cooking Show

23.00 Roberto Campitelli - Ristorante L'Osteria di Monteverde

Giovedì 15 luglio

Green Arena

19.30 FIPE: Cucina romanesca e i vini del Lazio. Abbinamento perfetto

Bibenda Tasting Area

19.30 Degustazione D’Estate

Cooking Show

20.00 Yamamoto Eiji - Ristorante Sushisen

Green Arena

20.30 Sara Dellabella - St. Louis il coraggio di un capitano

Cooking Show

21.00 Paolo Cacciani - Ristorante Cacciani

Bibenda Tasting Area

21.00 Degustazione D’estate

Green Arena

21.30 AgriColture: Pierluigi Pardo

Cooking Show

22.00 Fabio Sangiovanni - Ristorante Aroma, 1 Stella Michelin

Cooking Show

23.00 Diego Filipponi - Osteria dei Pazzi

Venerdì 16 luglio

Green Arena

19.30 Visioni e Prospettive al servizio del Territorio a cura di Euretica

Bibenda Tasting Area

19.30 Degustazione D’estate

Cooking Show

20.00 Alfonso Crisci - EPOS Bistrot

Cooking Show

21.00 Gabriele Muro - Ristorante Adelaide

Bibenda Tasting Arena

21.00 Degustazione D’estate

Green Arena

21.30 AgriColture – Francesco Annibali e Rocco Tolfa – Il linguaggio del vino

Cooking Show

22.00 Fabio Di Vilio - Ristorante La Scialuppa da Salvatore

Green Arena

22.30 Sunny Brothers - Musica dal vivo

Cooking Show

23.00 Daniele Creti - Ristorante Qvinto

Sabato 17 luglio

Green Arena

19.30 L’esperienza con GIUSTA delivery. Degustazione e Contest

Bibenda Tasting Area

19.30 Degustazione D’estate

Cooking Show

20.00 Daniele Roppo - Ristorante Il Marchese

Green Arena

20.30 AgriColture: Oscar Farinetti ed Edoardo Bennato

Bibenda Tasting Area

21.00 Degustazione D’estate

Cooking Show

21.00 Antonio Galatà, Biologo nutrizionista e Marco De Vita, Chef Tecnologo Alimentare

Cooking Show

22.00 Dino De Bellis - Docente di Excellence Academy

Green Arena

22.30 Ale G Dj set lounge jazz & electro swing

Cooking Show

23.00 Giovanni Cappelli – Ristorante Le Tamerici

