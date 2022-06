Vino & Musica 2022

All'interno della suggestiva cornice del cortile seicentesco di Palazzo Antonelli in via Monserrato 34, Roma, nei pressi di Piazza Farnese, il 29 giugno alle ore 20.30 si apre la VII edizione della rassegna concertistica intitolata Vino e Musica 2022. Quattro appuntamenti con la grande musica classica, seguiti dall'ottimo assaggio dei vini biologici umbri della Cantina Antonelli.



Mercoledì 29 giugno ore 20.30

Beethoven l’Aurora

Sonate per pianoforte Op. 110 e Op. 53

Marco Marzocchi piano recital

Le Sonate di L. van Beethoven



Mercoledì 6 luglio ore 20.30

Le piace Brahms?

musiche di J. Brahms

Sauro Berti clarinetto

Marco Algenti violoncello

Marco Marzocchi pianoforte



Mercoledì 13 luglio ore 20.30

Schumann dreams

musiche di R. Schumann

per violoncello e pianoforte

Marco Algenti violoncello

Lisa Francese pianoforte



Martedì 19 luglio ore 20.30

Eine kleine Nachtmusik

Sinfonie famose di Mozart e Beethoven

per quartetto d’archi trascritte

da Marco Algenti

Dan Costescu violino

Soichi Ichikawa violino

Daniele Sabiu viola

Marco Algenti violoncello





Gallery

per info e prenotazioni: 329.6006149