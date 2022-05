vino e arte che passione: la sesta edizione

Torna a Roma, per la sua sesta edizione, “Vino e Arte che passione”, una data unica, il prossimo 22 maggio 2022, in uno dei gioielli del Barocco romano, il Casino dell'Aurora Pallavicini situato nel cuore della capitale e all’interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi, l’unico evento dove l’eccellenza del vino abbraccia l’arte per un piacere mai provato prima.



Il mercato del vino della grande distribuzione vale 2,3 miliardi di euro, con un balzo in avanti del vino pregiato, quello a denominazione d’origine, che nel 2021 è cresciuto dell’1,8% per volume e del 5,9% per valore, secondo la ricerca di Iri Infoscan per Vinitaly.

Gli italiani prediligono il vino del nostro territorio e chi ama il buon bere made in Italy non può non apprezzare anche la bellezza delle location storiche del nostro paese.

È stata proprio questa l’intuizione alla base del format Vino e Arte che passione, la manifestazione, ormai giunta alla sua sesta edizione, ideata e realizzata da CT Consulting Events che, ritorna nel 2022 in uno dei gioielli del Barocco romano, il Casino dell'Aurora Pallavicini situato nel cuore della capitale e all’interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi.





L’evento, pensato per i cultori del vino e del bello, per i professionisti della ristorazione e per le migliori cantine italiane, si svolgerà domenica 22 Maggio dalle 12 alle 20 e vedrà protagoniste oltre 50 aziende vinicole, eccellenze italiane altamente selezionate.



Previste dunque degustazioni e visite guidate esclusive all'interno del Casino dell’Aurora Pallavicini, contesto prestigioso che offrirà la rara opportunità di degustare i vini migliori della nostra tradizione, ammirando opere d'arte uniche per bellezza e stato di conservazione, come l’affresco da poco restaurato de “l’Aurora” di Guido Reni, i dipinti di Luca Giordano, Annibale Carracci, la facciata impreziosita da lastre di sarcofagi romani del II e III secolo d.C., nonché le sculture antiche della sala centrale, la Diana cacciatrice e la Pastorella.



I partecipanti a Vino e Arte che passione, a fronte di un biglietto d’ingresso di 30 euro (acquistabile su eventbrite.it), potranno apprendere direttamente dai proprietari delle cantine presenti, le storie e le passioni che li hanno condotti alla produzione di tali vini eccellenti, nonché degustare le migliori annate commentate direttamente dai produttori.

All’esterno della Casina, infatti, ci saranno i banchi per l’assaggio, mentre all’interno, nelle due bellissime sale affrescate, avranno luogo le degustazioni, una ogni ora dalle 14 alle 19. “Vino e arte è la simbiosi perfetta tra un piacere tangibile, della terra e un altro estatico, dello spirito.

Nelle precedenti edizioni della manifestazione la mia missione è sempre stata quella di valorizzare il DNA enologico del paese, sposando vini eccellenti a opere d'arte di valore; avvicinando il pubblico ai produttori, la gente comune alle collezioni d’arte private, così da mettere a disposizione la bellezza in ogni sua forma - racconta Ciro Formisano, co-fondatore Vino e arte che passione - Arte e vino sono due espressioni dell'umano che hanno radici antiche; sono pilastri che continuano a vivere e, da sempre, creano coesione sociale e occasioni per elevare anima e corpo. È con questi principi e con queste aspirazioni che Vino e Arte che passione si è ritagliato negli anni un posto di grande rilievo nel panorama vitivinicolo della Capitale e non solo”.