Vinicio Capossela, concerto di San Valentino alla Casa del Jazz

"Con i tasti che ci abbiamo - tredici canzoni urgenti in teatro" è il tour di Vinicio Capossela che arriva anche a Roma. Un concerto nel quale l'artista presenta al suo pubblico l’ultimo lavoro discografico Tredici Canzoni Urgenti, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto.

La prima tappa del suo tour è proprio Roma: il 14 febbraio Capossela si esibirà alla Casa del Jazz, per un doppio appuntamento in solo recital (primo set ore 20.30 – secondo set ore 22.30) dal titolo "Con i tasti che ci abbiamo. Concerto di màrtiri e martìri di San Valentino per solo piano, voce e strumenti spaiati".

“La ricorrenza di San Valentino è un crocevia di anniversari, dalla famosa resa dei conti tra gangster al compleanno di Jimmy Villotti, dal martirio del santo di Terni alla celebrazione floreale della festa degli innamorati passando per le Valentine blu di un vecchio meraviglioso disco di Tom Waits”, ha dichiarato Vinicio Capossela a proposito di questo speciale appuntamento.

“Il bestiario che l'amore mette in azione è variegato e apre molte porte dell’armadio dell’anima da indagare in intimità, con i tasti che ci abbiamo”.

Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono.

Oltre alle canzoni del nuovo disco, ci sarà anche spazio per alcuni dei più preziosi brani dell’ampio repertorio caposseliano.