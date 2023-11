Vini per tutte le tasche, banco d'assaggio di vini all'Enoteca Trimani

Prezzo non disponibile

Dal 19/11/2023 al 19/11/2023

Arrivano a Roma le degustazioni e le masterclass di Doctorwine, con l’occasione di portarsi a casa la nuovissima edizione 2024 della guida tascabile Vini per Tutte le Tasche giunta alla sua quarta edizione.

Il banco d'assaggio sarà in programma a Roma, domenica 19 novembre, presso il Trimani Il Wine Bar, dalle 15.30 alle 19.30. Saranno presenti alcuni produttori provenienti da tutta Italia che presenteranno in degustazione i loro vini tra i quali quello segnalato in guida.

Sul sito Doctorwine saranno in vendita i biglietti per i banchi d’assaggio, che comprendono una copia di Vini per Tutte le Tasche 2024 oltre al calice serigrafato DOCTORWINE con relativo porta bicchiere.