I vini di Omina Romana incontrano la cucina di mare di Livello 1

La forza del mare e la ricchezza della terra si incontrano in una serata degustazione presso il ristorante Livello 1 in zona Eur. Mercoledì 19 Aprile si potrà conoscere l’azienda Omina Romana con i suoi vini, realtà vitivinicola laziale che dal 2007 (nella zona vulcanica di Velletri, a 25 chilometri dal mare e a 200 metri di altitudine) produce vini di intensa aromaticità e freschezza.

Lo chef Mirko Di Mattia ha ideato un menu che danza in armonia con i sentori e i sapori espressi dai diversi vini che il produttore Anton Borner andrà a svelare in accompagnamento a ogni piatto durante una serata che celebra il Lazio in tutte le sue espressioni.

Sarà un viaggio sensoriale che si aprirà con un supplì bianco di mare accompagnato da un fragrante pane home made con le note vegetali di carciofo, pomodoro verde ed erbe aromatiche che caratterizzano l’Olio Extravergine di Oliva Omina Romana. La freschezza e la salinità, accompagnati alla mineralità che i terreni vulcanici sanno donare ai vini, sono le note dell’Hermes Diactoros II 2021, che con i suoi sentori di agrumi, pepe bianco e frutta esotica sposa perfettamente Il Crudo di seppia, patate, lime, peperoncino ed erbette.

Un piatto dalla forte connotazione tradizionale e stagionale è la Triglia alla vignarola abbinata alle decise note olfattive di frutta matura e fragranze floreali dello Chardonnay 2020, mentre a seguire sarà il più intenso e complesso Ars Magna Viognier 2019 al quale lo chef ha accostato un Risotto Acquerello, pistilli di zafferano, asparagi e Merluzzo affumicato. Per chiudere la degustazione prima di un tuffo in un must dei dolci laziali, il Maritozzo con la panna che affonda le sue origini nell’antica Roma, un secondo dalla forte struttura sia nel piatto che nel bicchiere: Coda di Rospo zuppetta di fagioli cozze e cotiche soffiate abbinata a un Cesanese 2017 Omina Romana. La carne soda, ricca e dolciastra di questo pesce, la fragrante grassezza delle cotiche e il sapore iodato e salino delle cozze sono il perfetto connubio con la persistenza e la piacevole morbidezza dei tannini di questo vino deciso e vellutato al contempo.

Il costo della serata è di Euro 75,00 a persona, convenzioni escluse.