"Vini da terre estreme" all'Hotel Palatino

Si terrà, dal 25 al 26 Febbraio 2024, presso l’Hotel Palatino di Roma, in posizione centrale e strategica a due passi dal Colosseo, la tredicesima edizione (la seconda a Roma) di “Vini da Terre Estreme”, il più importante evento di promozione commerciale italiano, e non solo, che si pone l’obiettivo di valorizzare e comunicare la viticoltura eroica costruita nel corso dei secoli da sconosciuti contadini che per necessità hanno dovuto e saputo interpretare territori inospitali coltivando i loro vigneti in zone poco conosciute, geograficamente impervie, spesso all’interno di minuscoli fazzoletti di terra strappati alla montagna o al mare.

In programma, oltre alle due giornate di walk around tasting, MasterClass riservate a un pubblico selezionato su prenotazione e momenti di approfondimento sui vini “eroici”.



PROGRAMMA



DOMENICA 25 FEBBRAIO



DALLE 11.00 ALLE 19.30 (ORARIO CONTINUATO)

Si aprono le due giornate di Workshop sui “Vini Eroici” con degustazione libera ai banchi assaggio. Evento dedicato al pubblico professionale e appassionati Wine lovers.



ORE 11.30

MasterClass aperta agli operatori professionali, wine lover e media. “Il coraggio di essere unici: paesaggio Chilometrico Consapevole”.

Gli scenari di consapevolezza che partono dalla vigna: il recupero, i vitigni, le strategie per il futuro. Degustazione di otto etichette eroiche delle “Cantine del Recupero”.

La Rete dei Vignaioli del Recupero è formata da custodi della terra, protagonisti in vigna e di racconti che sono cultura di luoghi e persone. Recuperano la tradizione in campo, riutilizzano i terreni e i vitigni abbandonati, sempre preservando e salvaguardando i territori e il paesaggio e la loro biodiversità. La Rete dei Vignaioli del Recupero è aperta ed inclusiva per tutti coloro che hanno un approccio consapevole e sostenibile, ed è naturale che sia formata da vignaioli di diversi luoghi, storie e percorsi, dai giovani appassionati come Andrea Peradotto, e il gruppo di Braccia Rese, fino ad affermati e riconosciuti viticoltori come Mauro Giardini, Francesco Bordini, Elisabetta Foradori e Mateja Gravner. Guiderà la degustazione Carlo Catani, autore e presidente dell’Associazione Tempi di Recupero che, a seguire, presenterà il suo libro “Il chilometro consapevole”.

Numero chiuso su prenotazione – max 30 posti. Per informazioni info@pilotagreen.it



ORE 16:00

MasterClass aperta agli operatori professionali, wine lover e media.

“Il coraggio di essere unici: le bolle estreme d’annata”.

Andrea Pertini (Percorsi di Vino e Slow Food Roma) guiderà la degustazione di dieci etichette di spumanti, metodi classici di vecchie annate, provenienti da dieci aree impervie della Penisola.

Numero chiuso su prenotazione – max 30 posti. Per informazioni info@pilotagreen.it



LUNEDÌ 26 FEBBRAIO



DALLE 11.00 ALLE 19.30 (ORARIO CONTINUATO)



Proseguimento Workshop sui “Vini Eroici” con degustazione libera ai banchi assaggio.



Ticket giornaliero (ticket semplice degustazione libera ai banchi d’assaggio) intero € 25,00.

Con prenotazione on-line: € 23,00.

Ticket MasterClass. Numero chiuso a 30 posti € 35,00. L’acquisto del ticket al seminario (fino ad esaurimento posti) dà diritto anche alla libera degustazione ai banchi d’assaggio.

Ingresso gratuito per gli operatori del settore Ho.Re.Ca. in possesso di invito.

Ticket operatori professionali (importatori, distributori, Ho.Re.Ca., buyer non in possesso di invito): € 10,00 su presentazione biglietto da visita all’ingresso o altro documento che attesti l’appartenenza al settore.

Ticket per associati AIS, FISAR, ONAV, FIS, Slow Food, Scuola Europea Sommelier € 20,00 su presentazione tessera comprovante l’appartenenza all’associazione.

Per acquistare i ticket online: https://app.nowr.in/events/1652856

oppure: tramite Eventbrite: https://eventbrite.it