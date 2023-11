Vinàmico, il festival indipendente per gli amanti di vino

Al via la terza edizione di Vinàmico, il festival indipendente dedicato agli amanti del vino. Per celebrare la passione per l'artigianalità del vino, l'amore per la terra e il rispetto per le produzioni sostenibili ci ritroveremo a Roma insieme ai produttori e alle produttrici che hanno abbracciato il difficile mestiere di vignaioli consapevoli.

“Vinàmico rappresenta un luogo d'incontro dove la divulgazione, lo scambio, il confronto e la condivisione ruotano attorno all'esperienza di chi produce vino e di chi ha il piacere di gustarlo”. Così dichiara Stefania, membro del team organizzativo di Vinàmico, in merito a questa nuova edizione del festival sul vino che da ormai tre edizioni porta le eccellenze del food&beverage sostenibile nella Capitale.

Dopo il grande successo della passata edizione, che ha visto una platea di centinaia di appassionati degustare le etichette delle tante cantine presenti, Vinàmico torna Sabato 2 e Domenica 3 dicembre al “Brancaleone” con due giornate all’insegna del gusto e dell’eccellenza.

“Siamo consapevoli della lotta quotidiana nel fare scelte coraggiose a tutela dell'ambiente, nella vita di tutti i giorni e in ambito politico, lavorativo e personale, compresa la scelta consapevole nel momento dell'acquisto”, ha spiegato Stefania sulle motivazioni per cui tant? vignaiol? hanno deciso di riunirsi per il terzo anno consecutivo.

“Vinàmico è uno spazio dove è possibile scambiare conoscenze ed opinioni con i produttori che hanno fatto della sostenibilità il loro punto di forza. Dalla vigna alla cantina, dalla la vite alla bottiglia, queste persone si impegnano e corrono rischi, consapevoli che le loro scelte, apparentemente controproducenti e fuori dal mercato convenzionale, sono fondamentali per tutelare il territorio e assicurare una produzione sana negli anni”.

Quest'anno, Vinàmico torna con la sua terza edizione per offrire un'esperienza entusiasmante e frizzante dedicata al vino ma non solo. All'interno del festival, i banchi di assaggio offriranno un’ampia selezione di vini pregiati, affiancati da stand gastronomici, prodotti tipici realizzati da materie prime selezionate, presentazioni, workshop e buona musica live grazie alla collaborazione con RadioSonar.

“Saremo lieti di darvi il benvenuto al Brancaleone, insieme ai vignaiol?, Progetto Enoize e i tant? produttor? provenienti da ogni angolo d'Italia che, coraggiosamente, porteranno le loro selezioni prodotte con fatica e passione”, ha concluso Stefania di Vinàmico.

Programma

Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre, dalle 11 in poi: degustazioni libere, Streetfood, Prodotti artigianali, Vinili e musica con Dj Uncleblues & A/M Sound, ma non solo.

Sabato 2 Dicembre

h 14:30 (sala cinema) Presentazione del libro "L'enigma cesanese" di Piero Riccardi, ne parliamo con l'autore e Sandro Sangiorgi, scrittore, giornalista, fondatore di Porthos

h 16:00 (sala cinema) Workshop "Il naso nel bicchiere" a cura di Progetto Enoize

h 16:30 Vinàmico a Tavola - Tour fra produttori e produttrici a cura di Mangiaradio, per Radiosonar.net



Domenica 3 Dicembre

h 12:00 Vinàmico a Tavola - Tour fra produttori e produttrici a cura di Mangiaradio, per Radiosonar.net

h 14:30 Dibattito (sala cinema): 2023 in Vigna: cambiamenti climatici e strategie di resistenza

h 16:00 Vinàmico Live: Chiacchiere dal Festival con Radiosonar.net

Ingresso:

€13 degustazioni + calice / €20 formula due giorni

Come partecipare:

Prenotazione non necessaria.

Accesso garantito direttamente in loco, scegliendo la formula 1 o 2 giorni.

Per ulteriori informazioni e per gli accrediti stampa potete contattarci a:

vinamicofestival@gmail.com

+39 3294426384