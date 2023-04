Vinalia Priora, la manifestazione sui grandi vini del Frascati DOCG

Prezzo non disponibile

Torna per il secondo anno consecutivo Vinalia Priora, la manifestazione che mette al centro i grandi vini del Frascati DOCG.

Dal 22 al 25 aprile nel cuore della cittadina tuscolana, che dà il nome ad uno dei bianchi più rinomati e conosciuti in tutto il mondo, si svolgerà la nuova edizione di Vinalia Priora, percorso espositivo e degustativo con banchi d’assaggio e masteclass d’eccezione, che consentirà di conoscere e di apprezzare al meglio il Vino Frascati, capace di imporsi all’attenzione delle nuove generazioni di winelovers grazie alla qualità raggiunta dalle cantine produttrici e dalle particolari caratteristiche di mineralità e freschezza. Nel corso dell’evento saranno svelate a stampa e appassionati le nuove annate del Frascati Superiore e del Frascati Riserva DOCG.

La manifestazione, voluta e organizzata dal Consorzio di Tutela Denominazioni Vini Frascati con il patrocinio del Comune di Frascati, si articolerà a Frascati in due momenti principali.

A Piazza del Mercato, all’interno dell’edificio del Mercato Coperto, dalle ore 15.00 alle 21.00, sarà possibile degustare le nuove annate attraverso un percorso tra i banchi delle aziende vitivinicole del territorio e ci si potrà confrontare, informare, e scambiare pareri sul vino direttamente con i viticultori che presenteranno, insieme al Frascati, tutte le loro produzioni aziendali.

A Piazza Marconi all’interno delle Scuderie Aldobrandini, il mondo Frascati verrà raccontato dai migliori divulgatori dell’universo vino e dalle associazioni di riferimento attraverso delle masterclass: Sabato 22 dalle 17:30 alle 19:00 toccherà a Slowfood, ed a seguire (19:30 21:00) sarà la volta del giornalista Giampaolo Gravina, che salirà in cattedra per raccontare il territorio visto dal bicchiere. Domenica 23: dalle 17:30 alle 19:00 l’Associazione Italiana Sommelier spiegherà il Frascati visto da chi racconta il vino e dalle 19:30 fino alle 21:00 toccherà al giornalista Fabio Rizzari illustrare i vigneti che affondano le radici nel vulcano. Lunedì 24 dalle 17:30 alle 19:00 il palcoscenico sarà della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, mentre dalle 19:30 alle 21:00 sarà la volta di Armando Castagno ad intrattenere il pubblico con le impressioni sulla nuova annata del Frascati. Martedì 25 Luca Maroni nel pomeriggio in tre appuntamenti approfondirà le caratteristiche, le peculiarità e le sensazioni olfattive e gustative dei vini delle Denominazioni: 15:30, 17:30, 19:30.

Per informazioni e prenotazioni: info@consorziofrascati.wine tel. 333 4497204.