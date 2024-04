Villaggio per la Terra 2024

Da giovedì 18 a domenica 21 aprile torna il Villaggio per la Terra, classico appuntamento di primavera che coinvolge studenti, famiglie, attivisti, sportivi e visitatori da tutta Italia per condividere l'impegno per il Pianeta, l'amore per la Natura, il gusto per la pratica sportiva, il piacere della cultura, della musica e dell'arte in generale.

Tra la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio, circa 600 eventi gratuiti aperti a tutti: laboratori ludici e didattici, lezioni, incontri e dibattiti sui temi della sostenibilità del sociale e dell'innovazione, presentazioni di libri, proiezioni, giochi tradizionali, campi sportivi, esibizioni musicali ed artistiche.

Nelle 17 Piazze dell'Agenda 2030, associazioni, artisti, laboratori, esperti, esponenti del mondo della cultura e della ricerca incontrano il pubblico per coinvolgerlo in attività pratiche legate ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU: protezione dell'ambiente, innovazione, diritti umani, progresso sociale. I Carabinieri Forestali allestiranno il Villaggio della Biodiversità, con la presenza di animali e piante autoctone per promuovere la conoscenza degli ecosistemi italiani. I Vigili del Fuoco accoglieranno i più piccoli nell'attesissima Pompieropoli per acquisire, dopo un divertente percorso di “addestramento”, l'attestato di “piccolo pompiere”. Nell’area-scienze i più autorevoli istituti di ricerca mostreranno strumenti e tecnologie per lo studio della Terra e dello Spazio: si parlerà di geofisica e vulcanologia con l'INGV; l’Istituto Nazionale di Astro Fisica allestirà un planetario gonfiabile sempre molto gettonato; il CNR accoglierà il pubblico nel suo laboratorio; il Centro Italiano Ricerche Aerospaziale e l'Ente Spaziale Europeo illustreranno ai visitatori lo stato dell'arte di satelliti e vettori extra atmosferici. E ancora: laboratori sulla biologia marina, sulla tecnologia sostenibile applicata alle coltivazioni, sul riciclo e riuso dei materiali di scarto. Novità di quest'anno il “Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile” di DEKRA, uno spazio di oltre 1000mq dedicato a sensibilizzare giovani e famiglie alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, attraverso laboratori didattici, workshop e incontri formativi.

Imperdibile il Villaggio dello Sport: decine di campi pratica e postazioni per provare gratuitamente sport e giochi, dai più popolari ai meno noti: dal calcio al golf, dal canottaggio al volley, dalle freccette all'arrampicata, dal football americano al tennis tavolo, e ancora calcio balilla, pesistica, un vero ring di pugilato, i pony per l'avvicinamento agli sport equestri, il tiro con l'arco, i percorsi di mountain bike e pesistica; dama scacchi e bridge per chi vuole allenare la mente; karate, judo, scherma, mini e beach tennis. Tutti campi sono aperti a persone di tutte le età; gestiti e animati da istruttori e atleti delle federazioni del CONI e dei gruppi sportivi militari, che spesso e volentieri portano al Villaggio grandi campioni del passato e medagliati del presente. Nelle scorse edizioni i visitatori hanno incontrato, anche sul campo, campioni del calibro di Giuseppe Abbagnale, Valentina Vezzali, Andrea Lucchetta, Aldo Montano, Roberto Cammarelle, Patrizio Oliva, Giusy Versace.

Numerosi musicisti animeranno le giornate al Galoppatoio e le serate sulla Terrazza del Pincio. Nel grande spazio verde le band romane saranno la colonna sonora delle quattro giornate: sul palco libero della Piazza 17 si alterneranno le nuove proposte del panorama musicale, oltre a nomi noti come Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana, attesi giovedì 18. Sulla Terrazza del Pincio, dal tramonto in poi il palco sarà dedicato all'intrattenimento e alla musica. Il programma prevede il dj set con la partecipazione di Clementino, le esibizioni live di Leo Gassman, Giovanni Caccamo, e Virginio. Nelle serate di venerdì sabato e domenica, le selezioni dei dj set di RDS animeranno la splendida terrazza affacciata sulla Roma Barocca.

Da non perdere la “Marcia per la Terra”, nella giornata conclusiva di domenica 21 aprile: una grande sfilata, coloratissima e gioiosa, animata da bande musicali, giocolieri, gruppi sportivi, fanfara a cavallo, sbandieratori, artisti di strada, volontari delle associazioni del Villaggio. Una festa aperta a chiunque voglia partecipare e lanciare un messaggio d’amore e di rispetto per il nostro Pianeta. Si partirà alle 11 dalla Terrazza del Pincio, per continuare verso il Galoppatoio, il Villaggio dei Bambini, il Villaggio dello Sport, e quelli della Scienza e della Biodiversità; fino al traguardo del taglio del nastro alle 12.00 al centro del Villaggio per la Terra.