Villaggio del Natale al magico Castello di Santa Severa

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2022 al 08/01/2023 Orario non disponibile

Un’atmosfera magica e gioiosa è in arrivo al Castello di Santa Severa. Ci si potrà immergere in questo borgo fiabesco tutto da scoprire, tra storia, tradizioni e immaginazione, con attività adatte a tutte le età: spettacoli, mercatini, cultura, natura, prodotti tipici…e poi la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale, la Fabbrica di Cioccolato, spazi immersivi, uno straordinario videomapping, il tutto ad ingresso gratuito.

Villaggio di Natale a Santa Severa

Un viaggio fantastico nelle emozioni del Natale, attraverso esperienze immersive ed installazioni luminose, spazi di gioco e di creatività, spettacoli circensi, teatrali e musicali, giochi antichi e di una volta, laboratori artistici e di fantasia, mercatino dell’artigianato e di prodotti locali e natalizi, esperienze in natura con l’archeotrekking e l’e—bike trekking tra Pyrgi e Macchiatonda, un piccolo maneggio con i pony, un’area area food and beverage e la meraviglia di attraversare il Castello di Santa Severa splendidamente addobbato per le festività natalizie.

Giorni e orari di apertura

giovedì 08/12/2022 e venerdì 09/12/2022 dalle ore 10:30 alle 19:30;

dal 10/12/2022 al 18/12/2002 apertura Venerdì dalle 14:30 alle 19:30, sabato e domenica dalle ore 10:30 alle ore 19:30

Dal 23/12/2021 al 08/01/2022 Tutti i giorni / dalle ore 10:30 alle ore 19:30

sabato 24/12/2022 apertura dalle ore 10:30 alle 17:30;

domenica 25/12/2022 apertura dalle ore 16:30 alle 19:30;

sabato 31/12/2022 apertura dalle ore 10:30 alle 17:30;

domenica 01/01/2023 apertura dalle ore 16:30 alle 19:30.

Tutto il programma a breve sul sito: www.castellodisantasevera.it