Villaggio Breda TTS Street Food

Da giovedì 18 a domenica 21 maggio, lo street food invade Villaggio Breda. Il nuovo tour Street Food 2023 targato TTSFood, infatti, arriva per la prima volta nel cuore del Municipio 6 di Roma, precisamente nel parcheggio di Grotta Celoni che affaccia su via Casilina, a pochi passi da Villaggio Breda.

Una 4 giorni dedicata al meglio del cibo e del divertimento on the road. Il festival dello street food andrà in scena dal 18 al 21 maggio e trasformerà Villaggio Breda nel ristorante a cielo aperto più grande della capitale. A pochi giorni dall’apertura dell’evento TTS ha svelato il menù. Una selezione di piatti incredibile, gustosa e per tutti i gusti.

La location verrà allestita con tanti giochi di luci e scenografie per regalare un’atmosfera unica e suggestiva. Verranno posizionati tavoli e sedute per rendere più comoda la vostra esperienza culinaria con la possibilità di assaggiare le tante prelibatezze preparate rigorosamente espresse dalla brigata di Street Chef del TTSFood. Piatti da leccarsi i baffi preparati davanti ai vostri occhi da ogni parte d’Italia e delizie internazionali per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Carni e pesce cotti da veri e propri maestri. Sfiziosità regionali e piatti internazionali, ma anche gluten free e vegane. Il festival Street Food sarà l’occasione per un viaggio sensoriale pieno di gusto e divertimento. 4 giorni da trascorrere insieme ad amici e parenti tra musica, sorprese e tantissimo buon cibo.

TTS, come nel suo stile ormai conosciuto ed apprezzato trasformerà Villaggio Breda nella capitale del cibo di strada per una tappa piena di sorprese e nuova veste, con scenografie ed allestimenti tutti nuovi per il divertimento di grandi e piccoli.

Dalle 12:00 partirà il pranzo, per arrivare al tramonto accompagnati dalla consolle del TTS diretta da Vanessa DJ ed affiancata dalla Drink Zone che preparerà ottimi aperitivi e spritz. E dalle 20:30 cena libera tutti, i nostri street chef inizieranno ad accendere i fuochi e a scaldare le loro padelle per una cena sensazionale.

Cosa si mangia e si beve a Villaggio Breda TTS Street Food

Food Truck, ApeCar e stand Cucina si sfideranno a colpi di padelle fiammanti per trasformatr preziose materie prime in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteremo la nostra penisola attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani; passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora. E come non citale il mitico carciofo alla giudia e sua maestà la porchetta? Ma in versione gourmet! Panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Fantastici hamburger danesi con frollatura dry aged. La vera pizza fritta ceccanese con vari condimenti.

Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero stupirvi! Come nelle vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita; per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, accompagnata da sangria artigianale. Dall’India i famosi Samosa, fagottini fritti, con carne, verdure e spezie. Arrivando fino in Brasile per farvi assaggiare le spade di succulenta Picanha cotta sui carboni ardenti.

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, sfogliatelle e maritozzi con la panna. Cheesecake, sacher e brownies home-made. Cannoli e cremolati siciliani, delizie al pistacchio e tante altre dolci sorprese.

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza. La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail. Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood! Saranno 4 giorni all'insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini... e soprattutto ottimo cibo di strada.