Villae Film Festival a Villa Adriana e Villa d'Este

Dal 16 al 27 settembre 2020 la città di Tivoli ospita, nei due siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, Villa Adriana e Villa d’Este, la seconda edizione di Villae Film Festival, rassegna di film in cui l’arte, nelle sue molteplici possibilità espressive, è protagonista del racconto. Evento unico nel panorama culturale italiano, il progetto è realizzato con il patrocinio e il sostegno del MiBACT e della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica e l'organizzazione dell'Associazione Culturale Seven.

Nella sua duplice articolazione a Villa d’Este e a Villa Adriana, Villae Film Festival è un viaggio alla scoperta del cinema che racconta l’Arte e del cinema che è esso stesso Arte. Al centro dell’evento, infatti, ci saranno film che raccontano artisti, opere e movimenti, che riflettono sui protagonisti, sulla storia e sulle idee dell’arte, ma, soprattutto, film di artisti che hanno sentito il bisogno di esprimere la loro creatività attraverso il cinema.

“Con la seconda edizione del Villae Film Festival - commenta Andrea Bruciati - intraprendiamo un nuovo racconto non convenzionale dei due siti UNESCO. Per la sua unicità, il suo legame con la straordinarietà degli ambienti e le peculiarità uniche di questi luoghi, il Festival rappresenta un’esperienza unica totale e immersiva. Vorrei sottolineare che le Villae non sono banali cornici al festival, ma racconti vivi, espressioni di un passato proteso al futuro: territori anche della mente che incarnano e sostanziano l’evento”.



Tutte le giornate si aprono alle ore 20.00 con i filmati d’archivio dell’Istituto Luce dedicati alle due ville e alle 20.10 con l’incontro che precede la proiezione del film del giorno, con ospiti registi, attori, produttori sempre introdotti dal direttore artistico Andrea Bruciati.



Il programma di Villae Film Festival, con la direzione artistica di Andrea Bruciati si svolgerà a Villa Adriana dal 16 al 19 settembre e a Villa d'Este dal 10 al 27 settembre. L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este comunica il seguente programma della rassegna cinematografica:



Villa Adriana

MERCOLEDÌ 16.IX

ore 20.00 Villa Adriana negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro TITUS. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono la produttrice Conchita Airoldi, il critico d’arte Mario Dal Bello

ore 20.45 Proiezione TITUS di Julie Taymor



GIOVEDÌ 17.IX

ore 20.00 Villa Adriana negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro LA BALIA. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono il regista Marco Bellocchio, l’attore Pier Giorgio Bellocchio, la giornalista cinematografica Michela Tamburrino, l’attrice Eleonora Danco

ore 20.45 Proiezione LA BALIA di Marco Bellocchio



VENERDÌ 18.IX

ore 20.00 Villa Adriana negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro NOTIZIE DEGLI SCAVI. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono il distributore Mario Mazzarotto, la giornalista Cristina Piccino

ore 20.45 Proiezione NOTIZIE DEGLI SCAVI di Emidio Greco

[Proiezione con audiodescrizione e sottotitoli a cura di Artis Project in collaborazione con la audiodescrittrice e dialoghista Laura Giordani]



SABATO 19.IX

ore 20.00 Villa Adriana negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro DAGOBERT. Introduce Andrea Bruciati. Interviene il giornalista cinematografico Paolo Sommaruga

ore 20.45 Proiezione DAGOBERT di Dino Risi

[“Per gli aventi diritto, l’Istituto resta a disposizione per assolvere i propri impegni nei confronti dei titolari dei diritti del film”]



Villa d’Este



DOMENICA 20.IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro IL RACCONTO DEI RACCONTI. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono il regista Matteo Garrone, la giornalista cinematografica Anna Maria Piacentini

ore 20.45 Proiezione IL RACCONTO DEI RACCONTI di Matteo Garrone



LUNEDÌ 21.IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro LONESOME COWBOYS. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono il critico cinematografico Federico Pontiggia, il distributore Gianluca Curti

ore 20.45 Proiezione LONESOME COWBOYS di Andy Warhol [V.M 18]



MARTEDÌ 22 .IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro IL SALE DELLA TERRA. Introduce Andrea Bruciati. Interviene il critico cinematografico Marco Spagnoli

ore 20.45 Proiezione IL SALE DELLA TERRA di Wim Wenders

MERCOLEDÌ 23.IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro JUBILEE. Introduce Andrea Bruciati. Interviene la critica cinematografica e presidente di Red Shoes Anna Maria Pasetti

ore 20.45 Proiezione JUBILEE di Derek Jarman [V.M 18]

GIOVEDÌ 24.IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro MILK. Introduce Andrea Bruciati. Interviene la giornalista cinematografica Giulia Bianconi

ore 20.45 Proiezione MILK di Gus Van Sant



VENERDÌ 25.IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro EISENSTEIN IN MESSICO. Introduce Andrea Bruciati. Interviene la giornalista cinematografica Michela Greco

ore 20.45 Proiezione EISENSTEIN IN MESSICO di Peter Greenaway [V.M 14]



SABATO 26.IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro BIG EYES. Introduce Andrea Bruciati. Interviene il critico cinematografico Steve Della Casa

ore 20.45 Proiezione BIG EYES di Tim Burton



DOMENICA 27.IX

ore 20.00 Villa d’Este negli archivi del Luce

ore 20.10 Incontro LA RICOTTA. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono lo scrittore Francesco Crispino, la regista Giovanna Gagliardo

ore 20.45 Proiezione LA RICOTTA di Pier Paolo Pasolini [V.M 18]



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.