Villa Lazzaroni Summer Festival 2024

Dopo il successo della rassegna jazz dello scorso inverno, Villa Lazzaroni diventa di nuovo il palcoscenico delle stagioni alternative di Promu con Villa Lazzaroni Summer Festival, rassegna musicale e interdisciplinare che animerà per più di due settimane il grande parco urbano sull’Appia Nuova.

Il festival, a cui si potrà accedere gratuitamente sin dal poimeriggio, accoglierà eventi musicali con grandi nomi della classica, del jazz e del pop, una mostra fotografica diffusa sui grandi musicisti in viaggio a Roma a cura dell’Archivio Riccardi, incontri, dibattiti, tornei sportivi per bambini e famiglie, presentazioni di libri e spazi dedicati alle performances di artisti emergenti grazie alle partnership con il Saint Louis College of Music e le accademie di musica del territorio.

Dunque, un’occasione unica per la comunità romana di riappropriarsi tutto il giorno di uno spazio riqualificato come luogo di incontro per molteplici linguaggi, discipline creative e culture. Un ponte tra musica, arti figurative e natura, inclusivo e solidale, uno strumento di confronto intergenerazionale nonché di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Le attività pomeridiane inizieranno dalle ore 18.00 con incontri e dibattiti su temi di attualità e di divulgazione culturale, presentazioni di libri e performances di artisti emergenti; mentre gli eventi serali partiranno dalle ore 21.00 spaziando dal jazz di Roberto Gatto o del grande clarinettista Gabriele Mirabassi, entrambe star del jazz europeo, al pop sofisticato di John De Leo, fondatore dei Quintorigo considerato una delle voci più interessanti del panorama italiano, passando per il teatro musicale di Massimo Wertmuller con “Le Fiabe di Gramsci”. E ancora: lo spettacolo musicale “Le mie canzoni altrui” di Neri Marcorè, l’omaggio ad Ezio Bosso di TTR Piano Trio, il concerto tributo a Lucio Dalla del Folkways Trio, ma anche il concerto della Banda Musicale della Marina Militare e della Blind Inclusive Orchestra fino alle Quattro Stagioni di Vivaldi con i virtuosi Solisti Aquilani.

Ogni giornata si concluderà con dJ det e jam sessions, e nei giorni delle partite dell’Italia agli Europei 2024, la programmazione artistica verrà interrotta per lasciare spazio all’esperienza collettiva all’aperto della partita sul grande schermo del parco.

L’Assessore alla Cultura Riccardo Sbordoni commenta così: “Villa Lazzaroni Summer Festival, che animerà una parte importante dell’Estate Romana del VII Municipio dal 13 al 30 giugno, fa parte di un più ampio progetto di rilancio di una cultura di qualità, accessibile a tutte e tutti in cui come amministrazione crediamo molto e su cui abbiamo lavorato fortemente in questi due anni.

Più di due settimane di concerti e tante altre attività, ad accesso completamente gratuito, che offriamo alla cittadinanza all'interno di Villa Lazzaroni, una delle location più suggestive del nostro municipio.

Grazie all’Associazione Promu - All For Music per aver lavorato con noi a questo ambizioso progetto e per aver costruito con grande professionalità un programma di altissima qualità”.

Il programma di Villa Lazzaroni Summer Festival

13 giugno

Saint Louise College of Music Party

14 giugno

Roberto Gatto “Lifetime, la musica di Tony Williams” con Roberto Gatto (batteria), Alfonso Santimone (tastiere, elettronica), Marcello Alulli (sax), Umberto Fiorentino (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso elettrico)

15 giugno

Proiezione partita dell’Italia, Europei 2024

16 giugno

“Le Fiabe di Gramsci” con Massimo Wertmuller

17 giugno

“Lucio, dove vai?” concerto omaggio a Lucio Dalla con Folkways Trio

(Costanza Alegiani, voce; Marcello Allulli, sax; Riccardo Gola, contrabbasso)

18 giugno

“Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi interpretate in chiave ambientalista dall’orchestra d’archi de I Solisti Aquilani

(evento conclusivo della giornata dedicata all’ecosostenibilità

organizzata in collaborazione con Fondazione Ecosistemi)

19 giugno

“Omaggio a Ezio Bosso” con TTR Piano Trio

(David Romano, violino; Diego Romani, violoncello; Mario Montore, pianoforte)

20 giugno

Proiezione partita dell’Italia, Europei 2024

21 giugno

Roberto Gatto Imperfectrio

Roberto Gatto (batteria), Marcello Allulli (sax), Pierpaolo Ranieri (basso)

22 giugno

Concerto della Banda Musicale della Marina Militare

23 giugno

Gabriele Mirabassi con l’orchestra d’archi Metaphora Ensemble

24 giugno

Proiezione partita dell’Italia, Europei 2024

25 giugno

Blind Inclusive Orchestra

(evento conclusivo della giornata dedicata all’accessibilità organizzata

in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Accessibility Days)

26 giugno

Argiria: dalla classica al blues

27 giugno

Ottava edizione della Mostra Cinematografica Cinese in Italia

28 giugno

John de Leo - Grande Abarasse Orchestra

29 giugno

“Le mie canzoni altrui” con Neri Marcorè

30 giugno

Fondazione Treccani musica e storia con

Sandro Cappelletto, Valerio Corzani, Stefano Cioffi e Daniela Menta