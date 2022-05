Villa Lante a Bagnaia, visita guidata

A pochi passi da Roma si trova una delle più belle residenze rinascimentali considerata tra i più bei giardini d'Italia, degna vicina di Casa Farnese a Caprarola.

La straordinaria particolarità di Villa Lante è insita nella predominanza del giardino rispetto all'opera architettonica, infatti la residenza si sdoppia in due piccoli edifici gemelli.

Il Giardino di Villa Lante è così un luogo incantato creato e voluto da un potente cardinale in nome della supremazia dell’uomo sulla natura. Chiusa in un rigoroso dedalo geometrico opera dell’architetto Jacopo Barozzi da Vignola,Villa Lante fu costruita nella seconda metà del Cinquecento per volere del cardinale Gambara, a ridosso di un bosco già riserva di caccia.

Le fontane dislocate nelle residenza rendono unico questo luogo, location di moltissimi set cinematografici inclusa l'ultima serie italo-americana: The Pope.



Appuntamento ore 11.00 Piazza XX Settembre all'ingresso di Bagnaia sotto la Torretta dell'orologio: Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour

Durata Visita Guidata 2 ore circa (Introduzione dal paese di Bagnaia, salita al Parco di Villa Lante e loggiati Palazzine)

Costo Visita Guidata € 13.00 (Adulti) € 5.00 (Bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (obbligatori per distanziamento tra i partecipanti)

Biglietto d'Ingresso Villa Lante:

Intero € 5,00

Ridotto € 2,00 (18-25 anni)

Gratuito € 0,00 0-17 anni, personale del Ministero, membri dell'I.C.O.M., giornalisti, docenti Storia dell'Arte, studenti Archeologia/Architettura/Arte, docenti di ruolo



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.