Villa Lais legge, rassegna letteraria al parco

Dal 24 al 29 maggio si svolgerà la seconda edizione della rassegna letteraria “Villa Lais legge”. È un evento che fa parte di un progetto di collaborazione in essere fra la libreria Blue Room e il centro diurno “Villa Lais” per la promozione di eventi culturali con lo scopo di favorire l’integrazione sociale degli utenti del laboratorio.

Quest’anno la rassegna si pregia del patrocinio del Municipio VII in virtù del mutuo interesse a valorizzare il patrimonio culturale e i siti di interesse del territorio come Villa Lais che, oltre a dare il nome al quartiere, è il maggiore punto di aggregazione. Infatti, la scelta del nome non è casuale e rappresenta il legame della libreria con il territorio e apre lo sguardo sulle realtà locali che la circondano e fanno parte del tessuto sociale del quartiere.

La rassegna sarà inaugurata dalla mostra fotografica di Bruno Panieri, con gli scatti dedicati al Mandrione, alla quale seguirà la presentazione di La Roma di Pasolini, di Nova Delphi Libri. Nei giorni successivi le presentazioni proseguiranno con autori delle case editrici Giulio Perrone, People e L’Incisiva. L’ultimo giorno, gli scrittori Sandro Bonvissuto e Dario Pontuale ci accompagneranno alla scoperta dei quadri d’autore tratti dai film di Pier Paolo Pasolini, evento che, assieme al primo, è inserito nel calendario della rete Pasoliniana per le celebrazioni del centenario dalla sua nascita.

A queste iniziative si aggiunge il trekking urbano al Mandrione, in programma per domenica 29 e in collaborazione con Roma Slow Tour. Quest’anno ci sarà spazio anche ai più piccoli: laboratori dedicati ai bambini, per stimolare la loro curiosità verso i libri e farli divertire imparando. In più, quattro workshop di scrittura creativa e, in collaborazione con CrunchEd, associazione culturale e neonata casa editrice, lancerà il primo concorso letterario della libreria

Blue Room, il cui termine sarà in autunno.

Il programma di Villa Lais legge

Martedì 24 Maggio

ore 17.30

Apertura e presentazione della rassegna, saluti istituzionali e inaugurazione della mostra fotografica di Bruno Panieri

Ore 18,00

Presentazione del libro La Roma di Pasolini - Dizionario Urbano

(Ed. Nova Delphi Libri) con l’autore Dario Pontuale

Mercoledì 25 maggio

ore 17 .00

Workshop di scrittura creativa, con Maria Franzé

primo appuntamento: l’incipit di un racconto

ore 18.00

Presentazione del libro A Roma - da Pasolini a Rosselli

(Ed. Giulio Perrone) con l’autore Giorgio Ghiotti

Giovedì 26 maggio

Ore 16.00

Laboratorio di lettura per bambini

con Valentina Sasso

Ore 17.00

Workshop di scrittura creativa, con Maria Franzé

secondo appuntamento: il protagonista e l’antagonista

Ore 18.00

Presentazione del libro Partigiane (Ed. People)

con la co-autrice Amalia Perfetti e la partecipazione di Marina Pierlorenzi - ANPI sez. Marturano Medelina

Venerdì 27 maggio

Ore 16.00

Laboratorio di lettura per bambini

con Lucia Di Giacinto e “Le parole di carta”

Ore 17.00

Workshop di scrittura creativa, con Maria Franzé

terzo appuntamento: come scrivere dialoghi efficaci

Ore 18.00

Presentazione del libro Parco degli Acquedotti – Testimonianze

(Ed. L’Incisiva) con l’autrice Eleonora Testi

Sabato 28 maggio

Ore 17.00

Workshop di scrittura creativa, con Maria Franzé

quarto appuntamento: l’intreccio narrativo

Ore 18.00

Quadri d’autore nel cinema di Pasolini

con Sandro Bonvissuto e Dario Pontuale

Domenica 29 maggio

Ore 16.30

Trekking urbano del Mandrione sui luoghi di Pier Paolo Pasolini, con Roma Slow Tour

(prenotazione obbligatoria)

La manifestazione si svolgerà all’aperto nel parco di Villa Lais, nel rispetto delle normative eventualmente in vigore per gli eventi culturali. La partecipazione è libera e gratuita, per i laboratori e per il workshop di scrittura è gradita la prenotazione.